لطيفة تنتهي من تصوير كليب «قصيدة حلم» (صور)

أعلنت المطربة لطيفة الانتهاء من تصوير قصيدة «حلم»، بطريقة الفيديو كليب، ونشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة صور من كواليس الكليب، وعلقت عليها قائلة: «سعيدة بانتهائي من تصوير قصيدة حلم، كلمات الشاعر الكبير الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الكبير الدكتور طلال، اللي باسعد دايما إني أغني من ألحانه، وإخراج المتميز الرائع وليد ناصيف، وسعادتي هتكمل بحبكم ليها بإذن الله.. لطيفة».

أغنية الأستاذ

وطرحت لطيفة مؤخرا أغنية «الأستاذ»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، واحتفلت منذ أيام بتحقيق فيديو كليب هذه الأغنية، 5 ملايين مشاهدة خلال أقل من شهرين من طرحها.

وكان الفنان أحمد كرارة هو مفاجأة لطيفة لجمهورها؛ إذ أدى دور البطل الذي تحبه خلال الكليب.

أغنية «الأستاذ»، هي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر هاني محروس، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.

كلمات أغنية الأستاذ

وتقول كلمات الأغنية:

حبيبي مهنيني مدلعني.. من نظرة عين بيوقعني

في حنانه تملي مطمعني.. يا سلام يا سلام راجل لاء سيد الرجالة بيغير ومعيشني في حالة.. ولطبعه الحامي أنا ميالة

مفيهاش دي كلام.. الأستاذ الأستاذ عيونه لُذاذ الأستاذ

أنا مستكفية بالأستاذ… زايدة الحنية في الأستاذ عن الناس مستغنية.. بالأستاذبالحُب بالحنية

عن الناس أنا مستغنية.. مش عايزة أنا غيره خلاص حبيبي أما يعدي نوسعله.. والنبي ده أنا ما أقدر على زعله

ولا بعمل حاجه غير ما أرجعله.. ويقولي تمام

سندّي وع الدنيا مقويني.. يستاهِل ده أنا أشيله في عيني

وأتكلم ع اللي بينه وبيني.. لخمس تيام