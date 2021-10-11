لطيفة تكشف كواليس كليب «الأستاذ»: «اخترت سقارة عشان ليا معاها ذكريات»

قالت المطربة التونسية لطيفة، اليوم، إنها تحب للغاية كليبها الأخير «الأستاذ»، لأنه ينقل مشاعر انتماء المواطن إلى دولته، مضيفة: «فكرة الكليب مبنية على الأستاذ الذي ينقب عن الآثار، عشان يطلع للناس أحلى ما في بلده، وهو ده الأستاذ اللي يتقال له سيد الرجالة زي ما الأغنية بتقول».

وأعربت «لطيفة»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة DMC، أنها سعيدة للغاية بنجاح هذا الكليب وتحقيقه لصدى كبير.

لطيفة: أحب أهرامات سقارة بشكل خاص

وعن سبب اختيار صناع العمل لمصر وأماكنها الأثرية لتصوير الكليب، ردت المطربة التونسية على ذلك قائلة: «مقصود لأن مفيش زي أهرامات مصر»، موضحة أنها ترتبط بعلاقة من نوع خاص مع أهرامات سقارة بالأخص، والتي كانت أول منطقة سياحية تزورها.

وأشارت المطربة التونسية، إلى أنها تحب هذه المنطقة بشكل كبير، مؤكدة أنها تمدها بطاقة إيجابية غير طبيعية، كاشفة في الوقت ذاته، أن فكرة تصوير الكليب بمنطقة سقارة كانت مشتركة بينها وبين مخرج الكليب فادي حداد.

اختارنا أهرامات سقارة لنقل رسالة معينة

وتابعت: «مع أننا كنا في عز أغسطس، وكان ممكن نصور على الشواطئ أو الساحل الشمالي، أو زي كل الكليبات الكتير التانية، فضلت اختيار مكان يقدم رسالة معينة».

لطيفة تشكر الرئيس السيسي

ووجهت المطربة التونسية لطيفة، الشكر إلى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدور الهام والحيوي الذي قامت به لمساعدة الشعب التونسي خلال جائحة كورونا، مؤكدة أن ما قدمته مصر لتونس، وما قدمته عدة دول أخرى لبلدها مثل المملكة العربية السعودية، لا يمكن للشعب التونسي أن ينساه على الإطلاق، ويظل محفورا في ذاكرة كل تونسي.