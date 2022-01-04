الأرصاد عن طقس اليوم: احذروا البرودة ليلا وشبورة كثيفة تصل للضباب

الشبورة المائية جاءت على رأس تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم على جميع الأنحاء، إذ يشهد الطقس انتشارا للشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد في الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

أعلنت الأرصاد في بيانها الصادر بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن الطقس يكون مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، خلال فترة النهار، فيما يكون الطقس ليلاً شديد البرودة على الأنحاء كافة، ليصل حد الصقيع على وسط سيناء.

أماكن انتشار الشبورة

وتابعت الهيئة: «تنتشر الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تصل الشبورة إلى حد الضباب، وتنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية، على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدلة يصل ارتفاع الأمواج به إلى متر ونصف، بينما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 2 متر».

درجات الحرارة اليوم

كما أعلنت الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد، التي جاءت على النحو التالي:

القاهرة 18 10

الإسكندرية 18 12

وادي النطرون 18 11

طنطا 18 11

شبين الكوم 18 10

دمنهور 18 10

بلطيم 19 10

مطروح 18 13

السلوم 18 10

سيوة 17 09

بورسعيد 18 12

دمياط 19 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 11

السويس 18 11

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 19 12

نخل 17 10

نويبع 18 12

طابا 17 09

كاترين 10 02

الطور 19 13

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 22 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 07

أسيوط 18 08

سوهاج 19 09

قنا 20 10

الأقصر 21 10

أسوان 23 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 22 10

الوادي الجديد 19 07

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14.