الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني ودينا شرف، حالة الطقس اليوم الإثنين، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة ليلا

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا أن يكون الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة ليلا، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وأن تسقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة

كما يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضًا، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة وتكون شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية والتي متوقع أن تكون كما يلي:

القاهرة العظمى 19 والصغرى 10.

الإسكندرية العظمى 19 الصغرى 12.

مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 13.

سيوة العظمى 18 والصغرى 11.

بورسعيد العظمى 19 والصغرى 12.

دمياط العظمى 18 والصغرى 11.

الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 11.

السويس العظمى 19 والصغرى 11.

العريش العظمى 18 والصغرى 11.

سانت كاترين العظمى 15 والصغرى 3.

طابا العظمى 15 والصغرى 10.

شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 15.

الغردقة العظمى 22 والصغرى 15.

الفيوم العظمى 15 والصغرى 9.

بني سويف العظمى 18 والصغرى 8.

المنيا العظمى 19 والصغرى 8.

أسيوط العظمى 18 والصغرى 8.

سوهاج العظمى 19 والصغرى 9.

قنا العظمى 19 والصغرى 9.

الأقصر العظمى 19 والصغرى 10.

أسوان العظمى 22 والصغرى 11.