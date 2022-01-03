حجز فكري الهواري مدير سلسلة محلات شهيرة 24 ساعة

أمرت جهات التحقيق، بحجز فكري الهواري 24 ساعة؛ لحين ورود التحريات حول اتهامه بالإساءة لمؤسسات الدولة «شرطة ونيابة وقضاء».

وفي وقت سابق ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على فكري الهواري، مدير سلسلة محلات شهيرة في دائرة قسم ثان الشيخ زايد، بسبب الإساءة لمؤسسات الدولة «شرطة ونيابة وقضاء».

وانتشرت، مؤخرا، بعض مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية لـ فكري الهواري، يوجه خلالها إساءة لبعض ضباط الشرطة، مشيرًا في حديثه إلى أن مؤسسات الدولة «شرطة ونيابة و قضاء» طوع يديه.

فكري الهواري: الفيديوهات مقصوصة بها تلاعب

وبمواجهته، قال إن مقاطع الفيديو تم قصها والتلاعب بها لتظهر على هذا الوضع، وأنه تم تسجيلها خلسة بمعرفة شخص كانت تربطه به علاقة صداقة وحدثت خلافات بينهما، كان آخرها بسبب التنافس على رئاسة مجلس إدارة نادي الشيخ زايد.