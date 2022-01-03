الصحة تطلق قوافل طبية مجانية في 6 محافظات.. تعرف على الأماكن والخدمات

أعلنت وزراة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على «الفيس بوك»، عن إطلاق 6 قوافل طبية اليوم، ضمن مبادرة حياة كريمة في 6 محافظات مختلفة، ضمن خطة وزارة الصحة للكشف على الأمراض المزمنة وتوعية المواطنين بكافة مخاطر الأمراض المنتشرة في بعض المناطق، إلى جانب حرص الوزارة على تحقيق أهداف وتنمية رؤية مصر2030.

الصحة تعطي أولوية لتوعية المواطنين

وتعطي وزارة الصحة والسكان أهمية للقوافل الطبية التي يتم إطلاقها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، للنهوض بحياة المواطنين صحيا وطبيا وتوعيتهم بمخاطر الإصابة بالعدوى، موضحة آلية التعامل مع الأمراض المنتشرة، وكيفية اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية تجاه بعض الأمراض عند التعرض للإصابة.

موعد إنطلاق القوافل الطبية

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن القوافل الطبية ستنطلق غدًا الثلاثاء، وتستمر لمدة يومين 4 و5 يناير 2022 الجاري، في محافظات «القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، كفرالشيخ، سوهاج، وأسيوط».

التخصصات الطبية المتاحة بالقوافل الطبية

وكشفت وزارة الصحة عن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق اليوم، وضمت «الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، العظام، الجراحة، الرمد والأسنان، القلب، الجلدية، الخدمات والأشعة، التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

أماكن تواجد القوافل الطبية

وأشارت الصحة إلى أن الأماكن التي تتواجد فيها القوافل الطبية مختلفة وفقا لكل محافظة حيث يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمات الطبية المتاحة بالقوافل الطبية والكشف المجاني للتخصصات المتاحة، موضحة أن أماكن تواجد القوافل الطبية بالمحافظات تتمثل في الأماكن التالية:

- قرية الصغير مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية

- قرية البلابيش بحري مركز دار السلام محافظة سوهاج

- قرية قرمان مركز قلين محافظة كفر الشيخ

- قرية أبوكريم مركز ديروط محافظة أسيوط

- قرية القبابات حي أطفيح محافظة الجيزة

- أبيس 1 مركز شرق محافظة الإسكندرية