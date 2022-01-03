«الرياضة» تقرر مد يوم إضافي للفوج العاشر لرحلات شباب الأقصر وأسوان

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مد يوم إضافي للفوج العاشر من رحلات قطار الشباب لمحافظتي الأقصر وأسوان، وذلك بعد أن تأخر القطار بهم لمدة 14 ساعة، بسبب هطول أمطار غزيرة على المحافظات، مما اضطر هيئة السكك الحديدية خفض سرعة القطارات؛ حرصًا على سلامة الركاب.

غرفة عمليات لإنهاء إجراءات تسكين المشاركين

وأوضح الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي، باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لإنهاء إجراءات وتسكين المشاركين، في فوج قطار الشباب فور وصولهم والبالغ عددهم 516 شابًا وفتاة، مع توفير الرعاية الطبية لهم، مشيرًا إلى أنه تم تسكين «الفتيات» في محافظة الاقصر، والشباب في «أسوان»، وفقا لبرنامج الرحلة المعتمد.

ولفت «فوزي» إلى أن وزير الشباب والرياضة تقدم بالشكر لوزارة النقل، على التعاون مع وزارة الشباب بشكل دائم، وعلى الجهد الذي تم خلال تأخر قطار فوج الشباب «العاشر» لرحلات الوزارة للأقصر وأسوان.

تأخر القطار بقرارات من السكة الحديد

يشار إلى أن هيئة السكك الحديدية، أصدرت بيانًا أوضحت فيه أنه «نظرا لهطول الأمطار على مستوى الجمهورية مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات، فإنه وحرصًا على سلامة وأمان الركاب ومسير القطارات يتم مسير القطارات بسرعات بطيئة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر للقطارات لحين استقرار الأحوال الجوية، وتعتذر للركاب عن هذا التأخير الخارج عن إرادة الهيئة خاصةً أنها لا تتوانى في تقديم مستويات الخدمة المتميزة لجمهور الركاب على مدار الساعة».

جدير بالذكر أن من أهم شروط الاشتراك في رحلات قطار الشباب للأقصر وأسوان، أن يتراوح سن المتقدم بين 18 و40 عاما، وكذلك لا يسمح باصطحاب أطفال أو حيوانات الأليفة، وأيضًا دعم وزارة الشباب والرياضة، تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية في الأقصر وأسوان المدرجة بالبرنامج، ولا يكون الحجز إلا عن طريق الحجز الأولي عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة ولا يعتبر الحجز نهائيا إلا بعد السداد بالمديرية، وتبلغ قيمة الاشتراك 1000 جنيه للفرد.