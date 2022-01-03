«الزراعة» تشدد إجراءات حماية المساحات الخضراء: إزالة فورية للتعديات

شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إجراءاتها لحماية الأراضي الزراعية من البناء العشوائي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد التفاح السيسي بالحفاظ على الرقعة الزراعية.

ووجَّهت الإدارة المركزية لحماية الأراضي خطابات عدة مديريات الزراعة بالمحافظات، تؤكد ضرورة اليقظة والاستعداد للتعامل الفوري مع أي بناء جديد على الأراضي الزراعية، ومنع كل أشكال التعدي عليها وضبط منظومة العمل وسرعة الإنجاز.

وأكدت الوزارة، ضرورة نشر كل القرارات الوزارية المنظمة لأعمال حماية الأراضي بلوحة إعلانات ظاهرة؛ حتى يتمكن المواطنون المتعاملون مع أجهزة حماية الأراضي من معرفة الضوابط والشروط الواجب اتباعها في هذا الخصوص.

وجاء ضمن نص المنشور ضرورة التنسيق مع مديريات التعاون الزراعي والجمعيات المركزية والعامة نحو اتخاذ اللازم لتوفير وتدبير جهاز حاسب آلي بكل جمعية زراعية لإدخال جميع البيانات الخاصة بالجمعية، وإعداد قاعدة معلوماتية تميهداً لربطها بالإدارات الزراعية والمديريات التابعة لها وكذا الوزارة.

نص القرار على ضرورة مراجعة كل السجلات بالجمعيات والإدارات، واكتمال بياناتها واعتمادها طبقاً للوائح المخزنة والإدارية والقانونية المعمول بها.

إجمالي التعديات على الأراضي الزراعي

وعممت الإدارة على كل مديريات الزراعة منشورا بإجمالي التعديات على الأراضي الزراعي بداية من يوم 25 يناير 2011، وحتى يوليو 2017، وكذا الفترة من يوليو 2017 وحتى سبتمبر 2021 الماضي، موضحاً به عدد حالات التعدي ومساحتها وما أزيل، خلال الفترة، وما لم يتم إزالته من تصنيف الحالات التي لم يتم إزالتها إلى حالات بسيطة ومتوسطة وجسيمة مع مراعاة وصف الحالات على الطبية وتحديثها بصفة دورية، وأن يكون البيان شاملا ومدققا لكل التعديات بزمام المحافظة مع متابعة السجلات الخاصة بالتعديات بالجمعيات الزراعية واعتمادها بعد تدوين كل الإجراءات والبيانات الخاصة بالتعدي.

الزراعة: حصر جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص السابق صدورها

كما خاطبت الإدارة المركزية لحماية الأراضي، مديريات الزراعة للعمل بشكل فوري على حصر جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص السابق صدورها من وزارة الزراعة لإقامة مشروعات الإنتاج الحيواني بكل أنواعها ومطابقتها على الطبيعة بمعرفة إدارة حماية الأراضي بالاستراك مع إدارة الإنتاج الحيواني بالمديريات والوحدة المحلية المختصة؛ لبيان مدى مطابقة ما تم تنفيذه وما تم إصداره، والموافاة بشكل عاجل.

وشدد المهندس سعد عامر رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي، على ضرورة حصر جميع مكامير الفحم النباتي على الطبيعة، من خلال لجنة تشكل لبيان عما إذا كان قد تم انتقال تلك المكامير بالأفران المطورة التي تم إجازتها بيئياً ومدى مطابقتها وكذا المكامير المقامة بالمخالفة وما حدث حيالها.