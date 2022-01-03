مصر تستقبل 13 ألفا و160 مولودا في أول يومين من 2022

كشفت الساعة السكانية الموجودة بمبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة عدد المواليد، خلال أول يومين في عام 2022 الجاري، إذ رصدت الساعة إجمالي عدد سكان مصر حتى الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم 3 يناير 2022، نحو 102 مليون و830 ألفا و359 نسمة، بينما رصدت الساعة عدد سكان مصر أمس الأول السبت 1 يناير 2022 بنحو 102 مليون 817 ألفا و199 نسمة، بزيادة بلغت 13 ألفا و160 نسمة خلال يومين من بداية العام الميلادي الجديد.

10.9 مليون نسمة عدد سكان محافظة القاهرة

وسجلت الساعة السكانية عدد سكان محافظات القاهرة، وبلغت 10ملايين و97 ألفا و670 نسمة، والجيزة 9 ملايين و322 ألفا و376 نسمة، والشرقية 7 ملايين و747 ألفا و15 نسمة، والدقهلية 6 ملايين و933 ألفا و870 نسمة، والبحيرة 6 ملايين و927ألفا و144 نسمة، ومحافظة المنيا 6 ملايين و132 ألفا و188 نسمة، والقليوبية 6 ملايين و23 ألفا و837 نسمة والأسكندرية 5 ملايين و468 ألفا و277 نسمة، وسوهاج 5 ملايين و550 ألفا و617 نسمة والغربية 5 ملايين و343 ألفا و863، ومحافظة أسيوط 4 ملايين و903 آلاف و430 نسمة، والمنوفية 4 ملايين و641 ألف و659 نسمة، والفيوم 3 ملايين و980 ألفا و233 نسمة.

جنوب سيناء الأقل عددا في السكان..112.5ألف نسمة

وأضافت الساعة السكانية، أن عدد سكان محافظة كفر الشيخ بلغ 3 ملايين و637 ألفا و177 نسمة، ومحافظة قنا 3 ملايين و522 ألفا و378، وبني سويف 3 ملايين 497 ألفا و345 نسمة، وأسوان مليون و614 ألفا و928 نسمة، ودمياط مليون و593 ألفا و338، ومحافظة الاسماعيلية مليون و423 ألفا وو103 نسمات، والأقصر مليون و367 ألفا و218 نسمة، ومحافظة مطروح 520 ألفا و187 نسمة، وشمال سيناء 450 ألفا و528 نسمة والبحر الأحمر 393 ألفا و764 نسمة، والوادي الجديد 260 ألفا و900 نسمة، وأخير محافظة جنوب سيناء ويبلغ ىعدد سكانها 112 ألفا و493 نسمة، لتحتل المرتبة الأخيرة من بين محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان.