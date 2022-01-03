«الصحة» توضح أسباب الإصابة بالأمراض المزمنة وكيفية التعايش معها

الأمراض المزمنة واحدة من أكثر المشاكل الصحية الكامنة داخل جسم الإنسان، التي تختلف وتتنوع أسبابها، فقد تكون نتيجة بعض العادات الخاطئة أو الأنماط الغذائية السيئة، أو بسبب جينات وراثية، ولايمكن أن تنتقل تلك الأمراض من شخص لآخر، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

مفهوم الأمراض المزمنة

وفي هذا السياق، نشرت وزارة الصحة فيديو عبر موقعها الرسمي على «اليوتيوب»، توضح فيه مفهوم الأمراض المزمنة، موضحة أنها أمراض تتعايش مع الأشخاص طوال حياته، منوهة بضرورة الحصول على الدواء بشكل دائم ومستمر، للتقليل من مخاطرها.

خطورة الأمراض المزمنة على المدى البعيد

وأوضحت الوزارة أن أصحاب الأمراض المزمنة عادة ما يجرون العديد من العمليات الجراحية التي تهدف من تقليل مخاطرها، من أجل التعايش معها سواء على المدى البعيد أو المدى القصير، وتتمثل في «الضغط- السكر- أمراض القلب- قصور الشرايين التاجية- ضعف عضلة القلب- قصور وظائف الكلى- الفشل الكلوي- أمراض المخ- الجلطات المخية».

الأسباب الرئيسية للإصابة بالمرض المزمن

ومن جانبه، أشارت وزارة الصحة إلى أسباب الإصابة بالأمراض المزمنة، موضحة أن هناك بعض العادات الخاطئة منذ الصغر ترتبط بنمط السلوك في الحياة مثل التدخين وعدم ممارسة الرياضة، موضحة أن هناك أسباب تتعلق بـ الوراثة تسبب أيضًا الأمراض المزمنة مثل «السكري»، وتكون ممتدة من الأجداد والآباء، بالإضافة إلى الأشياء اليومية التي نتعرض لها مثل التلوث والضغط العصبي.