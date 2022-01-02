حملة ضد أدهم نابلسي تثير الجدل.. وعضو «الشؤون الإسلامية» يرد: سيحاسبون

مازالت أزمة اعتزال المغني الأردني أدهم نابلسي للفن، تثير حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يؤم المصلين داخل مسجد، وهو ما أثار ضجة كبيرة وتصدر اسمه نتائج البحث في الساعات القليلة الماضية.

اعتزال أدهم نابلسي للغناء

وجاء اعتزال أدهم نابلسي للغناء في 20 ديسمبر 2021 صدمة لمحبيه، حيث ظهر في مقطع فيديو على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب» تحدث عن قرار اعتزاله الغناء وقال: «كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين»، وشهد قرار اعتزاله جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

ردود الأفعال على اعتزال أدهم نابلسي

وقام بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي بإنشاء مجموعات على موقع التواصل «فيس بوك» وقالوا إنهم سيستمعون إلى أغاني أدهم نابلسي حتى يحله ذنوب، وعلق الدكتور عبد الغني هندي، عضو الشؤون الإسلامية، على ذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا إن القرآن قال «وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ» فكل شخص محاسب على عمله؛ ولكن ما يقوم به بعض السفهاء سيحاسبون عليه، وعلى الشخص أن يتمنى لغيره الخير والقرآن أمر بالأمر بالمعروف قال تعالي «وَلْتَكُنْ مِنكم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الخَيْرِ ويَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ».

أدهم نابلسي يؤم المصلين

وظهر أدهم نابلسي في فيديو له يظهر فيه وهو إمام مسجد يصلي بالناس، وقابل رواد منصات التواصل الاجتماعي ذلك بسخريه، وتساءل البعض عن حكم إمامة الناس وشروطها.

وأوضح الدكتور عبد الغني هندي، عضو الشؤون الإسلامية، لـ«الوطن»، أن من يصلي بالناس لا بد أن يتوفر فيه شروط، وهي أن يجيد حفظ القرآن الكريم، ويتميز بالصوت الحسن، وأن يعرف أحكام الصلاة، وإذا توافرت هذه الشروط في أدهم نابلسي فيجوز أن يصبح إمام مسجد يصلي بالناس.