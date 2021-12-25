5 تصريحات لـ«دينا» أثارت الجدل.. بتكره «فيدرا» وتزوجت 9 مرات

فتحت الراقصة دينا، النار على الفنانة فيدرا، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس»، المذاع على قناة «الحياة» مساء أمس، قائلة: «مبحبهاش.. ست شريرة وسودا ومش لطيفة»، وهو ما آثار حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من إذاعة الحلقة.

دينا تكشف سبب العداوة

وكشفت دينا، خلال لقائها التلفزيوني عن علاقتها بالفنانة فيدرا، التي كانت متزوجة من زوجها السابق سامح الباجوري، قائلة: «هي كانت متجوزة سامح الباجوري وهي عندها 17 سنة، وأنا تزوجت سامح بعد طلاقهم بحوالي 10 سنوات، وقررت بعد كده أنها تصاحب حماتي وتقلبها عليا»، مضيفة: «هي ست شريرة وأنا بكرهها ومش مضطرة أجاملها».

دينا: تزوجت 9 مرات

ولم تكن تلك التصريحات هي الوحيدة التي آثارت الجدل للفنانة والراقصة دينا خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، حيث أشارت إلى أنها حاولت الانتحار خلال مرحلة الثانوية، وحرمت من والدتها خلال حياتها بعد ما أخبرها جدها أن والدتها متوفية بسبب طلاقها من والدها، وحتى المرحلة الإعدادية لم تكن تعلم أن والدتها على قيد الحياة، وتولت تربيتها زوجة أبيها منذ كان عمرها 5 سنوات.

ولفتت دينا إلى أنها تزوجت 9 مرات، وكان قرار الانفصال في إحدى الزيجات بسبب طلب زوجها منها ترك «الرقص»، ولكنها رفضت واختارت الطلاق.

وأوضحت أن فترة الحداد على أي رجل تزوجته لم تتعد الـ 3 أيام، قائلة: «ضل الحيطة أفضل من الراجل اللى ما يصونيش».

وأنجبت الفنانة دينا من زوجها السابق سامح الباجوري نجلها الوحيد «علي»، وتوفي الباجوري عام 2001 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.