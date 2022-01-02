كيف قضى «أدهم نابلسي» شهره الأول بعد اعتزال الغناء؟.. صلاة وحفظ قرآن

بين ليلة وضحاها، أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي، اعتزال الفن والغناء تماما، بسبب عدم قدرته على التوازن بين أمور حياته الفنية وحياته الشخصية الدينية، وعلى إثر ذلك خرج فى فيديو بثه عبر قناته على موقع «يوتيوب» أعلن فيه اعتزال الغناء والفن تماما.

ماذا فعل أدهم بعد الاعتزال؟

- قام ادهم نابلسي بحذف كافة أغنياته التى انتجها بنفسه من قناته بموقع «يوتيوب» والتي وصل عددها لأكثر من 15 أغنية واكتفى فقط بأغنياته الدينية والتي بها وعظ ديني، مثل أنشودة «شفيع الناس» و«أمي» و«خايف».

- توقف أدهم نابلسي عن التغريد أو النشر على أي صفحة من صفحاته الرسمية مكتفيا بتغريداته القديمة.

- ظهر «نابلسي» خلال الساعات الماضية وهو يؤم المصلين في إحدى مساجد العاصمة الأردنية عمان.

- علمت «الوطن» من مصادر مقربة من «نابلسي» أنه خلال تلك الأيام عمل على حفظ بعض الآيات القرانية.

أسباب الاعتزال

وأعلن «نابلسي» اعتزاله منذ عدة أيام، ونشر مقطع فيديو قال خلاله: «كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف بماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين».

وأضاف: «ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة. وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين. الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم. وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم، هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركوني رحلتي الجديدة».

يذكر أن أدهم نابلسي كان قد ظهر على الساحة الفنية عام 2014 حينما حصل على المركز الثاني في برنامج المواهب الغنائية «إكس فاكتور»، بعد خسارته فى النهائي أمام المغربي محمد الريفي، حيث كان نابلسي أحد أعضاء فريق المطرب اللبناني وائل كفوري، والذى تبناه فنيا خلال السنوات الأولى من مشواره الفني.