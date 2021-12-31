فيلم «العدوان الثلاثي».. صحة رئيس الوزراء البريطاني كانت في انحدار

عرضت فضائية «DMC» الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي «العدوان الثلاثي على مصر»، حيث إنه وبعدما مرور الوقت وعرفت مصر أنها توشك على إنهاء الصراع الطويل على قناة السويس دون مشاكل أو حرب، حيث كانت كل المؤشرات الدبلوماسية تؤكد انعدام فرصة الحرب، أي حرب الآن هي حماقة لن تقدم عليها الدول لأن خسائرها ستكون كبيرة للغاية.

المهدي: رئيس الوزراء البريطاني خضع لعمليات عدة

وقال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن رئيس الوزراء البريطاني خضع خلال تلك الفترة لعدد من العلميات الجراحية في القناة المرارية وكانت فاشلة، ما أدى إلى حدوث التهابات متكررة له، ما أدى إلى معاناته من آلام متكررة ولم يكن ينام إلا لساعات قليلة فقط.

وأوضح «المهدي» أنهم بدأوا في إعطائه مسكنا قويا قريبا من الأفيون، وكان يحصل عليه ليخفف الألم ويستطيع النوم، ولكن هذا العقار كان يطفئ الملكات الشخصية، حتى بدأ في الحصول على مواد أخرى منشطة ومضادة للاكتئاب، «حياته ارتبطت وتشكلت من تلك العقارات المختلفة».

قال الدكتور باري تيرنر، مؤرخ ومؤلف كتاب السويس 1956، إن رئيس الوزراء البريطاني كان يعالج بأدوية قوية واكتسبت شخصيته حدة كبيرة وكان رجلا ذا مزاج سيئ، حيث كان يعامل الناس بشكل بعضي وأعني هنا الناس المؤيدين له، وكان يتبع سياسته الخاصة وكان على الناس أن يتبعوها ولم يكن يفعل الكثير في سبيل إقناع الكثيرين، وكأنه يقول «هذا ما أريده أن يتم، وهذا هو ما سوف يتم».

صحة رئيس الوزراء البريطاني حينها كانت في انحدار

وقال الدكتور داني ستيد، مؤلف كتاب الاستراتيجية والاستخبارات البريطانية في أزمة السويس، إنه صحة رئيس الوزراء البريطاني كانت حينها في انحدار خلال تلك الفترة حيث عانى من سلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة لعلاج القناة المرارية.

وأضاف أنه كان سريع الانفعال وأصبحت قدرته الجسمانية وقدرته على تحمل أعباء الوظيفة في موضع الشك، إذا فبالنسبة للعيوب في الشخصية فقد كان ينظر لإيدن على أنه رجل حاد المزاج أكثر من تشرشل.