«الصحة»: دواء شركة «فايزر» يصل مصر الأسبوع الأخير من يناير

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك تغيرا في آلية التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، بعد نجاح العقاقير الحديثة لعلاج الفيروس، الأمر الذي ينقل العلاج من المستشفيات إلى المنازل، وهذا في حد ذاته نقلة كبيرة جدًا في التعامل مع الفيروس، وبدلًا من العلاج عن طريق الحقن، يؤخذ العلاج عبارة عن «أقراص».

التعاقد على كمية تكفي لعلاج 20 ألف مريض

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه سارة حازم، اليوم الاثنين، أن هناك عقارا من شركة «فايزر» مضادا للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم، وهو «باكسلوفيد» وحصل على موافقة الطوارئ من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والأوروبية، ومصر تعاقدت عليه لتوفير علاج لـ20 ألف مريض، ويصل إلى مصر خلال الأسبوع الأخير من يناير الجاري.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن العقار الجديد لا يغني أبدًا عن اللقاح، وكل العقاقير الخاصة بعلاج كورونا، لا تغني عن اللقاح، مثل عقار «مولنوبيرافير» من إنتاج شركة «ميرك»، هناك 3 شركات وطنية انتهت من تصنيعه، ويستخدم في الحالات الأولية للإصابة ويمنع دخول المستشفيات، ولكن ليس له علاقة بالوقاية، وليس بديلًا عن اللقاح.

أهمية اللقاح رغم ظهور الأدوية

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على أن اللقاح يخفف شدة الإصابة، ويقلل معدلات الوفيات، لافتًا إلى أن هذه الأدوية لها تأثير كبير في منع الدخول إلى المستشفيات، موضحًا أن الأدوية تنقسم إلى نوعين أحدهما مضاد للفيروسات، والأخرى هي عقاقير الأجسام المضادة، ومنها عقار تنتجه شركة «أسترازينيكا»، ومصر تعاقدت عليه لتوفير العلاج لـ50 ألف شخص، ومن المتوقع أن يصل أيضًا في نهاية شهر يناير.