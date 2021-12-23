 قصر العيني: دواء«مونوكرونال أنتي باديز» لعلاج كورونا حقق نتائج جيدة

قال الدكتور عمرو الحديدي، مدير قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، إن الدواء «مونوكرونال أنتي باديز»، الذي استخدمه الرئيس الأمريكي السابق «دونالد ترامب»، للعلاج من فيروس كورونا حقق نتائج إيجابية في التعامل مع المصابين بالفيروس، لافتًا إلى أن المستشفى علاجات به أكثر من 30 مصابًا بالفيروس، مؤكدًا أن المريض فور تلقيه يمكث في المستشفى لمدة لا تزيد عن 7 ساعات وبعدها يستكمل فترة العلاج في العزل المنزلي والأدوية الموصى له بها من قبل الطبيب المختص.

قصر العيني: دواء «مونوكرونال أنتي باديز» عالج أكثر من 30 مصابًا

وتابع مدير قصر العيني الفرنساوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستشفى تتوسع في استخدام الدواء، مؤكدًا أنه يحقق نتائج جيدة جداً في تحسين الحالة الصحية للمريض خلال 5 أيام، والتعامل بعد ذلك بالأدوية العادية.

وأضاف مدير قصر العيني، أن الدواء يسهم في تقليل وحدة أعراض المرض وعدم الوصول للمراحل الصعبة من المرض، مشيراً إلى أنه لا توجد له أي أعراض جانبية على المصابين فور تلقيهم الدواء.

قصر العيني: رفع درجة الاستعداد بمختلف المستشفيات الجامعية

وعن نسب الإشغالات بالأماكن المخصصة لعزل المصابين بالمرض، أوضح مدير قصر العيني الفرنساوي، أن أقل من المتوسط وأنه لا توجد أي مشكلات بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية أو مشكلات بالأماكن المخصصة لعزل المصابين، لافتًا إلى أنه يجرى التنسيق مع الجهات المعنية لتلبية أي احتياجات أو متطلبات تتعلق بالمرض.

وأكد مدير قصر العيني، على أن رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت، شدد على ضرورة مواصلة رفع درجة الاستعداد بمختلف المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل الصحي للصمابين بفيروس كورونا وجاهزيتها لخدمة المرضى.