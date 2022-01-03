مدير قصر العيني الفرنساوي يعلن فتح عيادات متلازمة ما بعد كورونا

أعلن الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، عن تشغيل عيادات علاج ما بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا «متلازمة كورونا»، موضحاً أنّ العيادات تعمل بكامل طاقتها لاستقبال جميع المرضى الذين تعافوا من الفيروس ولديهم أعراض مرضية ما من بينها آلام الظهر وثقل السمع ووجع بالجسد، وغيرها من الأعراض، لافتا إلى أنّ العيادات تعمل يوميًا طوال أيام الأسبوع بالمستشفى.

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و أضاف مدير قصر العيني الفرنساوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ العيادات تستقبل جميع المرضى المتعافين من الفيروس سواء الذين تم علاجهم داخل مستشفيات جامعة القاهرة أو المرضى الذين تم علاجهم بمستشفيات أخرى، لافتا إلى أنّ قصر العيني وفر جميع الإمكانيات والكوادر الطبيبة المتميزة للتعامل مع المتعافين، وتوفير كافة سبل الرعاية والاهتمام.

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وعن نسب الإشغال بقصر العيني الفرنساوي في الأماكن المخصصة للعزل، أوضح «الحديدي»، أنّ نسب الإشغال ضعيفة جداً، وأنّ عدد المحتجزين 10 مصابين فقط، منوهاً إلى أنهم مصابين بسلالة دلتا وأنّ التحاليل العلمية والدراسات التي أجريت على المصابين المقيمين داخل مصر لم تثبت حتى الآن وجود أي متحورات جديدة لفيروس كورونا، خاصة أوميكرون .

وناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة وسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض و تخفيف حدة الأعراض حال الإصابة، والاهتمام بضرورة إرتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.