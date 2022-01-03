تفاصيل الدواء الجديد لعلاج «كورونا».. تنتجه 14 شركة مصرية

تستعد 14 شركة أدوية لطرح دواء «مونوييرفيرا»، الجديد، الذي ضمته وزارة الصحة والسكان إلى البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا والمتحور «أوميكرون»، وحصلت «الوطن»، على أول صورة للعلاج الجديد وسعره.

وأعلنت وزارة الصحة عن عزمها مراجعة بروتوكول علاج مصابي كورونا المُعمم على كافة المستشفيات المصرية، وفقا لتصريح الشعبة العامة لشركات الأدوية بالغرف التجارية لـ«الوطن».

شعبة الأدوية: الدواء الجديد سيتم طرحه خلال شهر

وقال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالغرف التجارية، إنّ الدواء الجديد الذي سيتم إضافته إلى بروتوكول علاج فيروس كورونا «موييرفيرا»، سيتم طرحه خلال شهرين ويباع بسعر يتراوح بين 624 جنيها للدورة العلاجية لأقراص 200مجم ، و512 جنيها للدورة العلاجية لأقراص 400 مجم.

«مونوييرفيرا».. الدواء الجديد لأوميكرون

وأوضح أن هذا الدواء الجديد ستنتجة 14 شركة أدوية منها «راميدا - المهن الطبية للادوية - فاركو - جنيكس - دلتا فارما - ايفا فارما - الاسراء - جلوبال نابى -أبييكو- ماش بريمير - أدويا-ماركيركل -المستقبل -aug»، وسيكون بديلًا للعلاجات الموجودة مثل «الأكتيمرا»، الذي شهد نقصًا في توريده على المستوى العالمي.

وقال «عوف»، إنّ إقرار التحديث الجديد لبروتوكول علاج كورونا، لا يتزامن مع ظهور متحور أوميكرون، ولكنه جاء منذ وقت سابق على ظهور المتحور الجديد.

يُشار إلى أن هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الماضية وبالتزمن مع نقص إنتاج بعض الأدوية عالميا سعت لتوفير بدائل علاجية بالتنسيق مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وتم الموافقة على إدراج بدائل علاجية جديدة لبروتوكول كورونا ومن أهم العقارات التى تم وقف انتاجها وتوريدها «الاكتيمرا»، على مستوى العالم حتى شهر ديسمبر.

وعانت الشركة المنتجة للدواء من الضغط الشديد والاحتياج العالمى للمستحضر، ما دفع هيئة الدواء إلى منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر Sotrovimab في15 يوليو من عام 2021 و كذلك لمستحضر Regeneron في 31 اغسطس 2021 بالإضافة إلى إصدار موافقة استيرادية لمستحضر مركب باسم Bamlanivimab بتاريخ 11 اغسطس 2021 وتم الاستيراد بالفعل واستلام وزارة الصحة للمستحضر كما تم إصدار موافقة استيرادية لبديل آخر بتاريخ 13 سبتمبر 2021 لمستحضر sarilumab وتم مخاطبة هيئة الشراء والتنسيق مع وزارة الصحة والجامعات لاستخدام المستحضرات البديلة وجاري توفير كميات من البدائل الجديدة وضخها بالقطاع الخاص وصرفها بناء على تقارير طبية وتحت إشراف الطبيب المعالج.