أجندة منتدى شباب العالم 2022.. «كورونا والمناخ والتنمية» أبرز الموضوعات

ينطلق منتدى شباب العالم 2022، الإثنين المقبل 10 يناير، وحتى 13 يناير الجاري، في مدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن تشمل أجندة المنتدى العديد من الفعاليات والندوات والمؤتمرات، في ظل اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة المشاركين، حسبما أكدت «سارة بدر»، المتحدثة باسم منتدى شباب العالم.

أجندة منتدى شباب العالم 2022

وبخصوص أجندة منتدى شباب العالم 2022 فمن المقرر أن تتناول الموضوعات الآتية:

- الرعاية الصحية «العالم ما بعد الجائحة».

- قضية الطاقة.

- ريادة الأعمال.

- الفرص المتاحة للشباب فى سوق العمل عالمياً بعد الجائحة.

- ماذا تغير فى سوق العمل؟.

- قضية التغيرات المناخية والبيئية.

- المبادرات التنموية ومنها مبادرة «حياة كريمة».

منتدى شباب العالم 2022

وبعيدا عن أجندة منتدى شباب العالم، أكدت سارة بدر، المتحدثة باسم المنتدى، فى حوارها لـ«الوطن»، عن أن طلبات تسجيل الحضور جاءت من 196 دولة، وتصدرت أفريقيا القائمة، وتلتها أوروبا ثم آسيا، موضحة أن عددها تخطى نصف مليون طلب للمشاركة، وهناك معايير محددة لاختيار العدد الفعلى للحضور.

وبالعودة لأجندة منتدى شباب العالم 2022، لفتت «بدر» إلى أنه سيتم رفع توصيات المنتدى بشأن قضية التغيرات المناخية، لقمة المناخ القادمة «كوب 27»، والتى تستضيفها مصر فى «شرم الشيخ».

تقليل نسبة الحضور مراعاة للإجراءات الاحترازية

وأوضحت «سارة بدر» أن طلبات الحضور تخطت نصف مليون طلب من 196 دولة، كما تم وضع الشرط الأول للحضور وهو الحصول على اللقاح، وأن يقدم المشارك شهادة حصوله على اللقاح، فضلا عن تقليل العدد مقارنة بالنسخ السابقة من المنتدى: «مثلاً فى 2019 وصل عدد المشاركين فى المنتدى إلى 7 آلاف، لكن فى هذه النسخة اضطررنا لتقليل العدد حفاظاً على مسافات التباعد وإتاحة الفرصة للحضور فى المشاركة بالجلسات وورش العمل وفق الإجراءات الاحترازية ضماناً لسلامتهم»، على حد قولها.