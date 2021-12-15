متحدثة «منتدى شباب العالم»: «راجعين بقوة.. والإقبال كبير هذا العام»

قالت سارة بدر، المتحدثة بِاسم منتدى شباب العالم، اليوم، إنه تم مدة فترة التقديم في منتدى شباب العالم بعد زيادة أعداد المتقدمين للبرنامج، مبينة أنه يتم غلق باب التقديم في نهاية الأسبوع الجاري.

عودة بعد عام من التوقف

وأضافت «بدر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC، المذاع على فضائية DMC، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الإقبال على المنتدى كثير جدا هذا العام بعد العودة بعامين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، متابعة: «الإقبال السنة دي كبير جدا، والأعداد كانت بتزيد كل سنة وده أكبر دليل على نجاح المنتدى وإحنا هنقلل الأعداد السنة دي شوية عن السنين اللي فاتت عشان يبقى في مساحات تباعد اجتماعي بس هيكون في مساحات أكبر لتعليقات أكبر».

محاور المناقشات هذا العام

وأوضحت أن المنتدى يناقش أزمة كورونا، وشكل العالم بعد الجائحة، كما يتم التطرق للحديث عن مستقبل الطاقة ومستقبل ريادة الأعمال والعالم بعد فيروس كورونا، وكذلك التغيرات البيئة.

استضافة مصر لقمة المناخ

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم منتدى شباب العالم، أن التوصيات التي يخرج بها البرنامج مهمة للغاية؛ لأن مصر تعمل على استضافة قمة المناخ العالمية العام المقبل، مواصلة: «إحنا راجعين بقوة والمحاور السنة دي هتكون مختلفة عشان بترسم شكل العالم بعد الجائحة هيكون عامل إزاي، وهيتم مناقشة التنمية حق من حقوق الإنسان، يحضر موهوبون من مختلف دول العالم».