قلوب حجر.. أمهات يلقين أطفالهن في الشوارع بالشرقية

يرتدين ملابس سوداء اختلط لونها بظلام الليل الدامس، يتسللن وسط الشوارع التي تكاد تختفي من المارة، يحملن بين أيديهن أطفالا أعمارهم لا تتعدى ساعات وربما يوما أو يومين على الأكثر، وتجدهن يلتفتن يمينا ويسارا يبحثن عن فرصة لينتهزن دقائق معدودة يضعن خلالها الأطفال إما بجوار مسجد أو مقابر أو منزل أحد من الأهالي وينصرفن مسرعات دون أن يترددن أو تخفق قلوبهن أو ترتعد أيديهن قبل أن يلقين أطفالهن لمصير مجهول.

أمهات يتخلصن من أطفالهن بإلقائهن في الشوارع والمقابر

المشاهد السابقة تكررت في محافظة الشرقية عدة مرات وإن كانت قليلة وتمثل حالات فردية إلا أنها تدق ناقوس خطر على أزمات مجتمعية أطاحت بنفوس البعض، ما جلعها تحتاج إلى مراجعة دقيقة ومعالجة لمنع تكرارها.

ضبط أم ألقت طفلها في الشارع بعدما أنجبته من علاقة غير شرعية

كانت آخر هذه الأحداث في محافظة الشرقية قبل عدة أيام، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية سيدة ألقت طفلها بجوار محل تجاري في قرية تل حوين التابعة لمركز الزقازيق بعدما أنجبته سفاحا من أحد الأشخاص الذيت ارتبطوا بها بعلاقة غير شرعية.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بتلقي المركز بلاغا من الأهالي بالعثور على طفل مجهول الهوية «رضيع» ملقى بحوار محل تجاري.

وانتقلت قوة من الشرطة وتبين أن وراء الواقعة والدة الطفل وتدعى «عزيزة . ا»، حيث سارت ناحية المحل وجلست على مقربة منه، مدعية أنها تأخذ قسطا من الراحة إلا أنها استغلت اختفاء المارة بالشارع وألقت الطفل ولاذت بالفرار.

وتبين أن المتهمة متزوجة من شخص محبوس على ذمة إحدى القضايا منذ 5 سنوات، بينما ترتبط المتهمة بعلاقات غير شرعية متعددة نتج عنها إنجاب الطفل سفاحا، وتم ضبطها، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وقررت حبسها.

حبس أب وابنته لإلقائهما رضيعا ملقى في المقابر بمشتول السوق

وقبل عدة أيام شهد مركز مشتول السوق واقعة مماثلة، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي بلاغا بالعثور على طفل ناحية مقابر الحمايدة بدائرة المركز.

وفي وقت لاحق ألقت الشرطة القبض على فتاة ووالدها بتهمة إلقاء الطفل في محاولة للتخلص منه بعدما بسبب إنجابه سفاحا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واقعة العثور على طفل بجواره حقيبة ملابس تهز الشرقية

وفي مدينة أبو كبير، عثر الأهالي على طفل رضيع يبلغ من العمر نحو عام وبجواره حقيبة بداخلها ملابس خاصة بالطفل أمام منزل أحد الأهالي.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا بالواقعة، وتبين أن والد الطفل هو من ألقاه بالاتفاق مع سيدة متزوج منها عرفيا، حيث تردد الأب عدة ساعات أمام مسجد ناحية المنزل الذي ألقى أمامه الطفل وصلى العصر والمغرب داخل المسجد ثم اصطحب الطفل وغادر ومع اختفاء المارة من الشارع ألقى الطفل ولاذ بالفرار.

وتمكنت الشرطة من ضبطه هو وزوجته وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.