تجديد حبس 8 متهمين بقتل 3 أشخاص بسبب خلافات مالية في الشرقية

قررت محكمة منيا القمح، اليوم الأحد، تجديد حبس 8 متهمين بقتل 3 أشخاص بعد استدراجهم وإلقائهم في مجاري للصرف الصحي بسبب خلافات مالية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

4 مجهولين يطلقون النار

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح، بلاغًا من أحد الأشخاص أفاد خلاله أنه حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة المركز برفقة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، طلب أحدهم توصيله لإحدى الأماكن بدائرة المركز بزعم مقابلة أحد الأشخاص لاستلام مبلغ مالي منه.

وتابع أنه أثناء سيرهم فوجئوا بقيام 4 مجهولين يستقلون 3 دراجات نارية بإطلاق أعيرة نارية على السيارة من أسلحة كانت بحوزتهم، فأحدثوا إصابة أحدهم بعيار ناري بالرأس ووفاته، وقاموا بإنزال الآخران واصطحابهما بالدراجات النارية ولاذوا بالهرب.

وتبين من فحوصات الشرطة تواجد السيارة المشار إليها بمحل الواقعة وبها أثار أعيرة نارية، كما عُثر على جثة المجنى عليه بها عيار ناري.

خلافات بين أحد المجني عليهم ومتهم وراء الواقعة

جرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، وحدت مباحث مركز شرطة منيا القمح وأسفرت جهوده عن وجود خلافات بين أحد المجني عليهم وأحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، فقام الأخير بالاتفاق مع 11 شخص، لعدد 4 منهم معلومات جنائية، على الانتقام منهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط عدد 8 متهمين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم باستدراج المجنى عليه ولدى مشاهدتهم لسيارة المجنى عليهم قاموا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة صوب السيارة لاستيقافها أحدثت إصابة أحدهم التي أودت بحياته، وقاموا بتكبيل الآخرين واصطحابهما بالدراجات النارية إلى مزرعة أحدهم كائنة بدائرة المركز، وعقب نقلهما قاموا بالتخلص منهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما فأوديا بحياتهما ووضعوا الجثتين داخل أجوله وألقوا ألأجوله بأحد المجاري المائية.

ضبط أسلحة وسيارة ودراجتين ناريتين

كما تم بإرشادهم ضبط «سيارة، دراجتين ناريتين - أحدهما مُبلغ بسرقتها، وبندقية آلية بخزينتها عدد من الطلقات» المستخدمين في الواقعة، وتم العثور على جثتي المجني عليهما بالمجرى المائي بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 43860 جنح مركز شرطة منيا القمح وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.