ندوة إرشادية لتطوير مراكز تجميع الألبان في الشرقية

أكد ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تُعد محافظة زراعية وتضم ثروة حيوانية داجنة ضخمة تتطلب مزيداً من التوسع في إقامة وتطوير مراكز تجميع الألبان لزيادة الإنتاجية.

وأشاد باتجاه الدولة نحو تطوير مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى صورة محكمة تضمن جودة الحليب سواء كان للاستهلاك الطازج أو التصنيع والحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية والقياسية.

إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان بالشرقية

وفي هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية إلى أنه في إطار تنفيذ المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان بالمحافظة قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية «إدارة الإرشاد بالمديرية بالتعاون مع إدارة كفر صقر البيطرية» بتنظيم ندوة إرشادية عن «تطوير مراكز تجميع الألبان من أجل لبن آمن وصحي» بأحد مراكز تجميع الألبان بقرية الهجارسة بكفر صقر.

جهود مكثفة من الدولة لتنمية الثروة الحيوانية لتوفير البروتين الحيواني

وألقى وكيل وزارة الطب البيطري محاضرة عن جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية لتوفير البروتين الحيواني ومن أهم مصادره اللبن ومنتجاته و كذلك أهمية مشروع إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان.

وخلال الندوة ألقي الدكتور عبد الله محمود الشملي مدير إدارة الإرشاد بالمديرية، محاضرة عن أهمية توفير لبن آمن وصحي لجميع المواطنين من خلال المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان.

كما أوضح خلال الندوة الجهود المبذولة من المديرية بالإدارات المختصة «الأمراض المشتركة – الإرشاد – اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية المشرفة على المشروع» لتوفير لبن خال من المسببات المرضية وطرق وصول المسببات المرضية للبن وكيفية الوقاية منها وتقديم الإرشادات والنصائح المهمة بهذا الخصوص.

كما ألقى الدكتور صلاح علي مسعود مدير إدارة كفر صقر البيطرية، محاضرة عن دور الإدارة البيطرية في المشروع وآلية التعاقد للمشاركة في المشروع والاستفادة منه.

وفي نهاية الندوة أشاد الحضور بالندوة وتم فتح باب المناقشة والرد على استفساراتهم لتعظيم الاستفادة من مراكز تجميع الألبان والحفاظ علي صحة وسلامة المجتمع.