منصب «العمدة» في الشرقية يثير الجدل على «فيس بوك».. والأمن يتدخل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات، ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة صاحب الحساب المشار إليه، زعم خلالها تقدمه لمنصب عمدة إحدى القرى بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، واضطلاع بعض المرشحين المستبعدين باستغلال نفوذ أحد ذويهم في إعادة فتح باب الترشيح للمنصب رغم إغلاقه.

إعادة فتح باب الترشيح

وباستدعاء الشاكي وسؤاله، قرر تقدمه لمنصب عمدة القرية المشار إليها مع آخرين، وتم الموافقة عليه من قِبل اللجنة، إلا أنه فوجئ بصدور قرار بعدم الموافقة على جميع المرشحين وادعائه بإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى مجاملة لأحد أقارب المرشحين المستبعدين.

عدم الموافقة على المرشحين الخمسة

بالفحص والتحريات تبين عدم صحة ادعاءات الشاكي، وتبين أنه قد صدر قرار بفتح باب الترشيح لشغل وظيفة العمدية بالقرية لوفاة شاغلها، وتقدم للترشيح 5 أشخاص «محددين» من بينهم الشاكي، وجرى العرض على اللجنة المختصة، وانتهى قرار اللجنة بالإجماع بعدم الموافقة على تعيين أيا من المرشحين لعدم الصلاحية.

وتبيّن صدور قرار بإعادة فتح باب الترشيح، وتقدم للترشيح 5 مرشحين «محددين» من بينهم (الشاكي، وآخر) ممن سبق رفضهم، وجار فحصهم والعرض على اللجان المختصة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكي؛ للإدلاء بادعاءات كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام.