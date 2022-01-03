محافظ الشرقية: تنفيذ 17 ألف مشروع للشباب بتكلفة 2 مليار و729 مليونا

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك» وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك» ما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، لافتاً إلى أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

تنفيذ 17 ألف و173 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية

وقد أعلن محافظ الشرقية، تنفيذ 17 ألف و173 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة 2 مليار و729 مليون و656 ألف جنيه، لتوفر 51 ألف و524 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير «مشروعك» بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع «تجارة السيراميك – تجارة المفروشات – مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها».

نسبة تنفيذ المشروعات في المراكز

وأضاف مدير «مشروعك» أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان حصلوا على المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2483 مشروعا بقيمة 290 مليون و296 ألف و400 جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصل إلى 775 مشروعا بقيمة 295 مليون و529 ألف و250 جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2398 مشروعا بقيمة 328 مليون و800 ألف جنيه و419 جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.