موعد عزاء ابنة نقيب المحامين رجائي عطية في مسجد الشرطة بالدراسة

يتلقى رجائي عطية نقيب المحامين، عزاء ابنته المهندسة هالة رجائي، مساء غدا الثلاثاء في مسجد الشرطة بالدراسة، بعد أن وافتها المنية مساء أمس، وجرى تشييع جثمانها اليوم، إلى مثواه الأخير.

نقيب المحامين

وكان نقيب المحامين رجائي عطية، نعى ابنته قائلا: «البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله كبرى أولادى المهندسة هالة رجائى عطية».

من هي هالة رجائي عطية؟

وأضاف نقيب المحامين في نعي كريمته هالة: «والدة المهندسة سلمى عمرو صلاح غزالة، زوجة إبراهيم عبده وهى زوجة المرحوم الفندقي عمرو صلاح غزالة، وابنة زوجتي سوزان أحمد، وأخت المهندس عمرو رجائى عطية، والفندقية مي رجائى عطية، زوجة أشرف الفار، وابنة أخ المرحوم فاروق عطية المحامي، واللواء شريف عطية، والمهندس أشرف عطية، والسيدات المرحومة سلوى عطية، وليلى عطية، والمرحومة نجوى عطية، وعمة عمر بدران وخالة فرح ويوسف وليلى- شريف سامى، وجوجا وتايا- عمرو رجائى عطية».

وجرى تشييع جنازة ابنة رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الفقيدة المهندسة هالة رجائي عطية، اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، إلى مثواها الأخير، وسط حالة من الحزن سيطرت على الأستاذ رجائي عطية.

وتقدم المشيعين رجائي عطية نقيب المحامين، وعددٌ من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأسرة وأهل الراحلة المهندسة هالة رجائي، إلى جانب عدد من أصدقائها ومحبيها.

نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى كريمة رجائي عطية نقيب المحامين

وتقدم المستشار عبدالناصر أبو العزم عيسى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بخالص العزاء والمواساة، إلى رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، في وفاة كريمته المهندسة هالة رجائي.

وبعث المستشار عبدالناصر أبو العزم عيسى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ببرقية عزاء إلى نقيب المحامين ناعيا فيها بمزيد من الحزن والأسى كريمة الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

ودعا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته، وأن يلهم سيادة النقيب وأهلها وذويها الصبر والسلوان.