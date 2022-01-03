«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: زيادة صادرات الجلود والمعدات الهندسية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن صادرات الجلود زادت بنسبة 43% مقارنة بالعام الماضي والصناعات الهندسية زادت بنسبة 50% وهذا يعد دلالة على الاستفادة من المشروعات الأخيرة.

وأوضح أن قناة سي إن إن الأمريكية كشفت أن الصادرات المصرية تزيد بداية من 2021 وستتجه للزيادة السنوات المقبلة على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مصر تدخل أسواق جديدة

وأضاف «السيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الإثنين، أن مصر فتحت أسواقا جديدة في إفريقيا ووصلت 4.8 مليار دولار و 3 مليارات دولار لدول الكوميسا حيث إن المنتج المصري أصبح يلاقي صدى وبديلا لمنتجات بعض الدول، مبينا أن مصر تسعى لتوطين التكنولوجيا الصناعية داخل مصر، وتم فتح آفاق للصادرات المصرية.

انخفاض ميزان العجز

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن ميزان العجز في الميزانية الخاصة بالدولة وصل إلى 22% بعد أن كان 33% في العام الماضي وسط حديث جهات دولية وإقليمية ومصرية تشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية الفترة المقبلة ويأتي هذا بعد خطة وضعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزراء المجموعة الاقتصادية والرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل رفع الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولا سنويا من أجل زيادة معدلات التشغيل والاعتماد على القطاع الخاص والمكون المحلي.