عضو «العليا للحج»: وثيقة تأمين على كل معتمر بقيمة 100 ألف جنيه

قال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بغرفة شركات السياحة، إن العمرة ستعود بعد توقف نحو 22 شهرًا، سيبدأ توثيق العقود مع الوكلاء السعوديين، وهناك ضوابط مصرية وسعودية جديدة في موسم العمرة، حرصًا على حياة المعتمرين، منها توفير فريق طبي مصاحب لرحلات العمرة، بتكلفة على غرفة شركات السياحة، للحفاظ على صحة المعتمرين، ووثيقة تأمين على كل معتمر، قيمتها 100 ألف جنيه، تتحملها شركات السياحة، تخفيفًا على المعتمر.

تسجيل البيانات الخاصة بكل معتمر

وأضاف «شيحة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، مساء الاثنين، أن تكلفة الرحلة هذا العام ستكون مرتفعة نتيجة عوامل أخرى، مثل تحليل الـPCR في الذهاب والعودة، موضحًا أنه يجر تسجيل كل البيانات الخاصة بالمعتمر، من خلال بوابة العمرة المصرية، قبل تاريخ السفر بما لا يقل عن 48 ساعة، ويجب تنفيذ رحلات العمرة، بموجب العقد الموثق بين الوكيل السعودي، والوكيل المصري، ويجر تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر، تتضمن كل برامج العمرة، وتتضمن تاريخ السفر والعودة والإقامة.

لا جديد بشأن سفر النساء إلى المملكة

وتابع عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بغرفة شركات السياحة، أن بخصوص سفر السيدات لأداء العمرة، لا يوجد أي ضوابط جديدة، ويجب أن يسافر محرم مع المرأة حتى سن 45 سنة، ووزارة السياحة المصرية وغرفة شركات السياحة، لا تضع هذه القواعد، إلا بعد أن تضع المملكة العربية السعودية شروطها، ثم تضع كل دولة الشروط المناسبة لها ولمعتمريها.

وشدد على أن بداية الرحلات للمصريين، ستكون مع بداية فبراير المقبل، ولا يوجد حصة محددة للمصريين، لكن هذا يعتمد على الطاقة الاستيعابية التي تحددها شركات الطيران للسفر، لأنها الوسيلة الرئيسية والوحيدة للسفر في هذه المرحلة.