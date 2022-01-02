«غرفة السياحة»: 1700 شركة تقدمت بطلبات لتنظيم رحلات «العمرة»

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن عدد الشركات التى تقدمت ببياناتها لتنظيم رحلات العمرة بلغ 1700 شركة، وذلك بانتهاء موعد تقدم الشركات الراغبة فى تنظيم العمرة لهذا العام ببياناتها إلى الغرفة أمس، مشيراً إلى أن الشركات ستبدأ بعد تسجيل بياناتها فى الغرفة إجراء عمليات توثيق عقود وكالة العمرة مع الوكلاء السعوديين، التى بدأت من اليوم وتستمر حتى 25 من الشهر الجارى.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن مجلس إدارة لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة سيجتمع هذا الأسبوع لإعلان قيمة الرسوم الخاصة بالعمرة التى سيتم فرضها على كل معتمر، وقيمة وثيقة التأمين الصحى التى سيدفعها كل مسافر للعمرة مقابل الخدمات الصحية التى سيتم تقديمها للمواطن قبل سفره من مصر وفى السعودية حتى عودته.

وقال علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن الشركات لم تعلن حتى الآن الأسعار النهائية للعمرة، وما يتم تداولها حالياً تقديرية.

وأوضح «الغمرى»، لـ«الوطن»، أن الأسعار النهائية للبرامج ستتحدد بعد إعلان غرفة السياحة عن قيمة رسوم التأمين الصحى ورسوم الغرفة التى سيتم تحصيلها من كل معتمر، ورسوم البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة. وتابع «الغمرى» أن هناك تفاوتاً بين أسعار برامج العمرة وفقاً لمواعيد الرحلات، منوهاً بأن أسعار برامج العمرة سترتفع فى بعض المواعيد كرحلات منتصف شعبان وشهر رمضان، لارتفاع أسعار تذاكر الطيران والفنادق بمكة والمدينة.