حبس 5 أشخاص بتهمة «التنقيب عن الآثار» أسفل منزل بشبين القناطر

أمرت جهات التحقيق المعنية بشبين القناطر، بحبس 5 أشخاص بينهم 3 سيدات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بقرية الكسابية دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث تبين وجود حفرة داخل حظيرة المنزل بعمق 10 أمتار، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل ضبط المتهمين

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بورود بلاغ من الأهالي بتنقيب بعض الأشخاص عن الآثار داخل منزل بقرية الكسابية دائرة المركز، فتم إخطار اللواء محمد العناني، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المنزل مبني بالطوب الأبيض ومعروش بالأخشاب، ومكون من طابق واحد على مساحة 150 مترا، عبارة عن 3 غرف وحظيرة ماشية، وتبين وجود حفرة بعمق 10 أمتار وبعرض مترين داخل الحظيرة.

المتهمين بينهم 3 سيدات

وتمكنت القوة من ضبط «ي. ع» 45 عامًا، ربة منزل مالكة المنزل، و«م. ص» 60 عامًا، مقيم الزاوية الحمراء القاهرة، و«م. ص» 38 عاما عامل مقيم بالقناطر الخيرية، و«و. م» 40 عاما عاملة بمحل ملابس مقيمة الخرقانية القناطر الخيرية، و«ك. س» 57 عاما ربة منزل مقيمة الزاوية الحمراء، القاهرة.

وتم ضبط أدوات الحفر، عبارة عن فأسين و2 «كوريك» و2 «غلق»، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث، وتشكيل لجنة من الآثار لمعاينة مكان الواقعة لبيان أثريته من عدمه.