وزير النقل: تطوير الطريق الدائري تكلف أكثر من 21 مليار جنيه

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم، إن إجمالي ما تم صرفه على تطوير الطريق الدائري بلغ 21.5 مليار جنيه، بينها 13.8 مليار جنيه تم صرفها خلال الفترة الحالية لتطوير الطريق، موضحًا في الوقت ذاته، أن التعويضات الخاصة بالأهالي على الدائري لنزع المكليات بلغت 5.5 مليار جنيه، ويجري العمل على توسعة طريق الخدمات أسفل الدائري، فضلًا عن إنشاء محور جديد للمرج.

وأعلن «الوزير»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القطار الهدية الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الشركة الإسبانية لمصر، جار حاليًا شحنه من إسبانيا، مشيرا إلى أن الشركة المنتجة التي تحصل منها مصر على صفقة 6 قطارات، أخرت موعد التسليم، بسبب مشاكل خاصة بها، فقررت إهداء مصر قطارا سابعا أفخم من القطارات الـ 6.

ثمن القطار الواحد 20 مليون دولار

وأكد وزير النقل والمواصلات، إنشاء شركة لإدارة هذه القطارات على أن تتقاسم الدولة الأرباح مع القطاع الخاص، موضحًا أن ثمن القطار الواحد 20 مليون دولار، وحصلت مصر على الـ 6 قطارات بـ 136 مليون دولار شاملة الصيانة لمدة 15 عاما.

انتهاء نظام قطار القشاش

وأعلن كامل الوزير، انتهاء نظام قطار القشاش، مؤكدًا أنه جار تطوير كل خطوط قطارات الضواحي، ويكون العمل بها من خلال نظام إشارات حديثة.