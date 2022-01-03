وكيل «صحة الغربية» يتابع حالة مصابي عنبر شركة النصر في المحلة.. «صور»

توجّه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في الغربية إلى مستشفى المحلة العام، رفقة الدكتور جمال شادي مدير مستشفى المحلة العام؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في حادث انهيار سقف عنبر شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة، وذلك بسبب تصدعات وشروخ مفاجئة.

وكيل الصحة بالغربية يتفقد الحالة الصحية للمصابين

وأوضح «حميدة»: «نتج عن الحادث إصابة 7 عمال تم خروج 5 منهم من المستشفى عقب تقديم الرعاية الطبية، وحالة واحدة تم وضعها بالقسم الداخلي وأخرى بالعناية المركزة بها كسور في الجمجمة ونزيف بالمخ، وجرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة من أشعات عادية ومقطعية وتلفزيونية وفحوصات».

وكيل الصحة بالغربية: عمل الإسعافات الأولية وإعطاء الوصفات الطبية

كما أشار وكيل وزارة الصحة بالغربية في بيان إلى أنه قد تم التعامل مع جميع الحالات وتم عمل الإسعافات الأولية وإعطاء الوصفات الطبية.

محافظ الغربية يوصي بالتحرك الفوري للحفاظ على أرواح المواطنين

وتابع وكيل الوزارة، الخدمات الطبية المقدمة للمصابين بالمستشفى، وطلب من مدير المستشفى، توفير كافة أوجه الرعاية الطبية، وعدم مغادرة باقي المصابين بالمستشفى قبل تماثلهم للشفاء تماماً، ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالتحرك الفوري لمواجهة أي أزمة أو خطر للحفاظ على أرواح المواطنين.