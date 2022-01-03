خروج 5 من مصابي انهيار سقف شركة المحلة من المستشفى.. والبحث عن آخر مفقود

توجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء هانئ عويس مدير أمن الغربية، يرافقهما الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وكل القيادات الأمنية والتنفيذية، إلى موقع شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، عقب سقوط سقف أحد عنابر الشركة، أثناء خروج الوردية، ما أسفر عن إصابة 6 عمال، خرج 5 منهم عقب تلقيهم الرعاية الطبية، ولا تزال حالة واحدة تم وضعها بالعناية المركزة، فيما يستمر البحث عن أحد العمال تحت الأنقاض.

تقديم المساعدات الاجتماعية للمصابين

ووجه المحافظ مديرية الصحة بتوجيه كل أوجه الرعاية الطبية للمصاب في العناية المركزة، كما وجه مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات الاجتماعية للمصابين، وانتشرت قوات الشرطة داخل الشركة، لفرض كردون أمني حول العنبر المنهار، فيما يواصل رجال الحماية المدنية البحث عن العامل المتبقي، كما قرر مجلس إدارة الشركة إيقاف العمل غداً بالشركة لحين الانتهاء من المعاينة وفحص كل العنابر.

القيادات التنفيذية في مكان الحادث

وشاركت القيادات التنفيذية في تفقد مكان الحادث ومن بينهم النواب محمود الشامي وأحمد بلال، وعبد المنعم إمام، وإبراهيم الديب، واللواء محمد العكل حكمدار المحلة، والعميد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة، والعقيد عادل حجازي وكيل الحماية المدنية بالغربية، واللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة المحلة، وأحمد المغاوري، رئيس حي ثان المحلة، وعلاء النمر، رئيس حي أول المحلة.

وأعلن محافظ الغربية رفع درجة الاستعداد القصوى بين جميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات والتضامن الاجتماعي، وكذلك تكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية والمعنية بموقع الحادث.