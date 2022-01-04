اليوم.. عبدالرحيم كمال يوقع رواية أبناء حورة بحضور نجوم الفن

يستعد السيناريست عبد الرحيم كمال، مساء اليوم الثلاثاء، لتوقيع روايته «أبناء حورة» ضمن ندوة ثقافية كبيرة سيتم إقامتها في تمام الساعة السادسة بمكتبة القاهرة الكبرى بمنطقة الزمالك بحضور عدد من الكتاب والفنانين.

ندوة خاصة بالسيناريست عبد الرحيم كمال

ويتم تنظيم الندوة الخاصة بالسيناريست عبد الرحيم كمال تحت رعاية قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وسيدير الندوة الدكتور خالد الخميسي، وعلى رأس الحضور سيكون الفنان علي الحجار والكاتب ناصر عبد الرحمن والشاعر إبراهيم عبد الفتاح.

آخر أعمال السيناريست عبد الرحيم كمال

يذكر أن السيناريست عبد الرحيم كمال كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بكتابة مسلسل «نجيب زاهي زركش»، وشارك في بطولته يحيى الفخراني وأنوشكا ومحمد محمود وإسلام إبراهيم وكريم عفيفي ورامز أمير وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج شادى الفخراني.

كما أنه قدم في نفس الموسم مسلسل «القاهرة كابول» والذي قدم بطولته فتحى عبد الوهاب وخالد الصاوي وطارق لطفي وأحمد رزق ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج حسام علي.

وتمكن من تحقيق نجاح كبير من خلال العملين اللذين شارك بهما في السباق الرمضاني وتصدر بهما ترند مواقع التواصل الاجتماعي.

أما عن آخر الأعمال السينمائية التى قدمها فكان فيلم الكنز بجزئيه الأول والثاني والذي شارك فى بطولته محمد سعد وروبي ومحمد رمضان وهند صبري وأمينة خليل وأحمد رزق وهاني عادل وأحمد حاتم وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج شريف عرفة.