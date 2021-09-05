عبد الرحيم كمال منتقدا التعصب الكروي: «معركة عبثية ملهاش 30 لازمة»

رغم مرور أكثر من أسبوع على انتهاء بطولة الدوري المصري لكرة القدم 2021، إلا أن الجدل لا يزال مستمرا على السوشيال ميديا وبرامج التوك شو، في ظل حالة من الاستقطاب بين جماهير فريقي الأهلي والزمالك.

ولم يقتصر الأمر على الجماهير، بل وصل إلى حد الهجوم على المشاهير، بسبب انتماءاتهم الكروية، ومنهم الإعلامي إبراهيم عيسى، الذي تعرض لهجوم واسع لانتقاده شعار نادي الأهلي الشهير واصفا إياه بـ«النازي»، عبر برنامجه على قناة «القاهرة والناس»، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدى النادي وجماهيره، وحدثت حالة جذب وشد بين مشجعي الفريقين، وتداول نشطاء الأمر مشيرين إلى وجود خلافات بين إبراهيم عيسى وخيري رمضان لهذا السبب.

كمال: ما هذا الكم من سوء الأدب

من جانبه، انتقد السيناريست عبد الرحيم كمال، هذه الحالة، قائلا في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «مبروك للزمالك الدوري ومبروك للأهلي كل البطولات اللي قبلها، وفرقتين كورة هيكملوا لعب ويكسبوا ويخسروا وجمهور طيب يشجعهم وخلاص؟ فين المشكلة؟ فين القصة؟ ما كل هذا الكم من العته والبلاهة وسوء الأدب وقلة القيمة؟».

وتابع: «لا الزمالك شربات والأهلي وحش، إيه الطموح بجد؟ إيه الهدف؟ فين النقطة؟ فين الرجل الرشيد؟ ليه التنابز بالألقاب، والتطاول يعني؟ خلاص يا عم، الأهلي جميل خلاص يا سيدي الزمالك عسل، ايه المعركة الوهمية العبثية اللي ملهاش تلاتين لازمة دي؟».

كمال: رجال إعلام الزمالك والأهلي عايزين إيه؟

وتابع كمال تغريدته قائلا: «يعني هو كبار ورجال إعلام النادي الأهلي، وكبار ورجال إعلام نادي الزمالك عايزين في الآخر خالص يثبتوا إيه بجد؟ إن الأهلي نادي عظيم والزمالك لا؟ ولا إن الزمالك هو العظيم الحقيقي والأهلي لا؟ والا الأهلي هو اللي حلو والزمالك الوحش؟ ولا الأهلي سكر والزمالك كخة؟».

وفاز نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري 2021، قبل نهاية الدوري بجولة، بعد تغلبه على فريق الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.