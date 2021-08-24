عبد الرحيم كمال يُحيي ذكرى وفاة والدته: بعيد عن حجرك الحنون

أحيا الكاتب عبد الرحيم كمال، ذكرى وفاة والدته، الخامسة عشر، اليوم الثلاثاء، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، إذ قال: «سلام عليكي يا حبيبتي.. خمسة عشر عاما ورأسي قلقة وهي بعيدة عن حجرك الحنون».

وكتب كمال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «سلام عليكي يا أمي وعلى صوتك لحظة الرضا -وكل لحظاتك رضا -وانتي تناديني فاستحيل رحمة بين يديكي الطيبتين».

وقال: «يرزقني الله بابنتي التؤام (شهد وجنة) وحينما يصير عمرهما عامًا واحدًا ترحلين، وكأنه يواسيني بهما على غيابك، سلام على حضورك الدافيء، سلام على أصابعك وهي تعبث في شعري وصوتك وهو يمنح روحي كل شيء حينما ينطلق بالحكايات ويحملني إلى عالم من خيال فالتقي أنا».

وأضاف قائلًا: «أغيب بالشهر والسنة في العاصمة وأعود لأنام على ساقك واحتمي بكهف حكاياتك ويزول عني الهم كأنني خرجت أجازة من جهنم ودخلت الفردوس الأعلى، سلام على طعام باركته يديك وسلام على لحظة أنارت بوجودك ورضي الله عنكي وأرضاك يا أمي وحبيبتي ورحمك الله رحمة واسعة».

عبد الرحيم كمال يتصدر محرك البحث جوجل

وكان الكاتب عبد الرحيم كمال، قد تصدر محرك البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الإثنين، بعد حصوله على الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الأعمال الفنية التي تعمل على الارتقاء بوعي المواطن، حيث جاء ذلك خلال حواره التليفزيوني مع الإعلامية عزة مصطفى.

وأعرب عبد الرحيم كمال، عن سعادته البالغة بمكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشادته بأعماله، حيث قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «حقيقي حسيت بالتقدير، وحسيت بقيمة اللي إحنا بنقدمه، وإنه فعلا بيوصل صح، وإننا بنقدم حاجة صح».