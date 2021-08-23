أول تعليق من عبد الرحيم كمال بعد دعم السيسي له: مسؤولية كبيرة

عبر الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، عن سعادته البالغة بعد إثناء الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، في اللقاء التليفزيوني الذي ظهر به منذ قليل، مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير.

عبد الرحيم كمال في أول تصريح له على دعم الرئيس السيسي

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: كانت «مفاجأة رائعة واتبسطت بيها جدا، لأني حقيقي حسيت بالتقدير، وحسيت بقيمة اللى احنا بنقدمه، وإنه فعلا بيوصل صح، وإننا بنقدم حاجة صح».

وتابع عبد الرحيم كمال: «مهم جدا إن القادة السياسيين يكونوا متابعين اللى بنقدمه ومقدرينه، فما بالكم لما يكون رئيس الدولة شخصيا هو اللى متابع، وهو اللى بيشيد بحاجة زي كده ده شرف كبير».

وأضاف عبد الرحيم: «مسئولية كبيرة أوى، ربنا يقدرنى عليها، وأكون قد المسئولية دى خلال الفترة المقبلة».

وأكد الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال أنه لم يحضر لأي خطوات بعد، ولكن خلال الفترة المقبلة سيسعى جاهدا لتقديم كل ما هو أفضل.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبد الرحيم كمال

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أجرى مداخلة هاتفية للكاتب عبد الرحيم كمال في برنامج صالة التحرير لدعمه، حيث قال له: «بشكرك أستاذة عزة على الكلام الرائع وعلى الشخصية الرائعة التى تتحدث بشكل بيعكس حجم من المعرفة وحجم من الرقي الفكرى والثقافى، وأقوله عايز أقولك جهز اللى أنت عايزه وأنا معاك».

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: «كان فيه دايما أولويات للدولة تجاه قضاياها، والإعلام والثقافة بتكون ليها أولوية متقدمة، بس دايما مش كل حاجة بنقدر نفكر فيها بنقدر نصل فيها إلى النتائج المطلوبة، الدولة كده بتاخد سنين كتير لحد ما تتجاوز تحدياتها».

وأضاف السيسي: «لفت نظرى كلامك عن تجديد الخطاب الروحي والخطاب الديني، ويبقي فيه حاجة بتتكلم عن التاريخ وتدمجه بفكرة معينة، أنا داعم لده في أي عمل».