عبد الرحيم كمال: الفن ممكن يكون أحد أجنحة الدين

قال الكاتب عبد الرحيم كمال، إن تجديد الخطاب الديني أمر شائك وليس سهلا، مشيرا إلى أنه يجب تجديد إجراء روحي على مستوى الورقة التي يتم قراءتها في خطبة الجمعة لكي يؤتي الخطاب الديني خطابة، متابعا: «المفروض نقول للناس إن المقدس مقدس، لكن الخطاب نفسه مش مقدس، والحديث عن تجديد الخطاب الديني مش في المنبر بس في كل مكان لإصلاح مفاهيم كتيرة جدا، لازم الناس تفهم إن الفن مش في ميزان ضد الدين، والفن ممكن يكون أحد أجنحة الدين، والدين جناح الرقي والرقي هدفه في الآخر أن نصل إلى درجة الآدمية».

المصريون يريدون الحفاظ على هويتهم

وأضاف «كمال»، خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، اليوم الإثنين وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المصريين يريدون الحفاظ على هويتهم ودافعوا عنها عندما تولت جماعة الإخوان مقاليد الحكم في عام 2012، مؤكدا أن المصريين دائما يتحدثون عن هويتهم وضرورة الحفاظ عليها.

الإعداد للقاهرة كابول استغرق 10 سنوات

وفي سياق مواز، أوضح الكاتب، أن إعداد مسلسل «القاهرة كابول» لكي يظهر إلى النور استغرق 10 سنوات كاملة، لافتا إلى أن الفتنة تظهر عندما يرتدي شخص نفس ملابسنا ويتحدث عن أشياء تخصنا حيث يجعلون الأشخاص ترتدي عباءة وتطيل ذقنها لتتحدث بشكل، لافتا إلى ان الذي أنقذ وسند مصر هو فكرة الوعي الباطني، وهذا ليس له علاقة بالتعليم، متابعا: «الطفل المصري مولود وعنده 7000 سنة حضارة محفورين فيه، وإحنا مش دمويين وبنميل للبناء مش للهدم وده محفور في الوجدان المصري وبالمعارك الكبرى بتحسم لأن المصريين بيختاروا دايما عمل الخير».