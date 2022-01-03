غرق مركب صيد وفقدان شخص في حادث «تصادم بحري» بكفر الشيخ

قال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إن حادث تصادم بين مركبين وقع اليوم في عرض البحر، ما أدى لغرق أحدهما المسمى «الأمير حسن»، كان على متنه 6 صيادين، تم إنقاذ 5 منهم، بينما لايزال السادس في عداد المفقودين.

وأضاف نقيب الصيادين بكفر الشيخ، في بيان له، قبل قليل، أن حادث تصادم وقع أثناء رحلة صيد بين مركبين في عرض البحر، هما «مركب أبو شريف»، مصنوع من الحديد ويعمل بمهنة الجوفة و«مركب الأمير حسن»، مصنوع من الخشب، ويعمل بمهنة السنار، ويمتلكه «محمد عبدالفتاح شرابي»، وقد نتج عن التصادم غرق الأخير وعلى متنه 6 صيادين، تم إنقاذ خمسة منهم، وبقي صياد آخر مفقود حتى الآن.

جاري البحث عن المركب

وأوضح أن الصياد المفقود يدعى «أحمد محمد الحمراوي»، وجميعهم من «برج البرلس»، وجاري البحث عن طريق مراكب الصيد ويصل عددها إلى 37 مركبا، متواجدين بموقع الحادث، يحاولون انتشال الصياد المفقود، وتم اصطحاب الصيادين الذين تم إنقاذهم إلي ميناء دمياط لتلقى العلاج واتخاد اللازم.

أسبوع على فقدان 6 صيادين على متن مركب من البرلس

ويذكر أن الإثنين الماضي، شهد انفجار أسطوانة غاز بمركب البرلس بين محافظتي دمياط وبورسعيد، ما أدى لشطرها إلى نصفين، وغرق 6 صيادين من قرية «البنائين» التابعة لمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، لازالوا مفقودين ولم يتم استخراج الجثامين حتى الآن، بينما جرى إنقاذ 3 صيادين نجوا بالصدفة، وتلقوا العلاج اللازم، ويبحث الغواصون عن جثامين المفقودين، الذين من بينهم 4 أشقاء، لم يتم استخراجهم حتى الآن.