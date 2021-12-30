توقعات بتراجع سعر الحديد إلى 1000 جنيه للطن واستقرار الأسمنت مطلع 2022

توقع تجار بالغرف التجارية تراجع أسعار الحديد بقيمة 1000 جنيهًا واستقرار سعر الأسمنت في بداية العام الجديد 2022، بسبب التراجعات المتعددة في سعر خامة البليت خلال شهري نوفمبر وديسمبر ودخول شحنات من الخامة «البليت» إلى الأسواق بالأسعار المنخفضة.

بشرة خير لحديد التسليح 2022

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه مع بداية العام 2022، سوف تصل أسعار حديد التسليح لـ1000جنيها بسبب تراجع أسعار البليت، وفي المقابل سوف يستقر أسعار الأسمنت بسبب الركود وحصص الشركات.

وأشار الزيني إلى أن التراجعات التي حدثت لسعر بيع حديد التسليح وخاصة لمصانع الدرفلة بقيم تتراوح ما بين 500 و700 جنيها خلال الفترة الماضية جاءت متزامنة لقرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء الرسوم الوقائية على واردات مصر من البليت وحديد التسليح في شهر نوفمبر الماضي.

سعر طن الحديد 14.2 ألف جنيه

وأوضح رئيس الشعبة العامة لمواد البناء أن أسعار حديد التسليح بلغت 13.75 ألف جنيه للطن في المصنع، وسعره للمستهلك يصل حتى 14.2 ألف جنيه للطن، فيما يباع سعر حديد التسليح للمصانع المتكاملة، بين 14.7 ألف حتى 15 ألف جنيه للطن في المصنع، ويصل للمستهلك من 15 ألف حتى 15.2 ألف جنيه مقابل 15.600جنيه.

وأردف الزيني، أن سعر بيع طن حديد التسليح قد ارتفع العام الجاري 2000 جنيه، وارتفع طن الأسمنت إلى 300 جنيه للطن، كما يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه، وحديد بشاي بسعر 15400 جنيه، وحديد المصريين بسعر 15300 جنيه، وحديد عطية بسعر 15100 جنيه.

وأشار رئيس الشعبة العامة لمواد البناء ، إلى أنه سعر أسمنت «سيناء 425» بلغ نحو 980 جنيهًا وسجل سعر أسمنت «المسلة» نحو 1000 جنيه بيع أسمنت «لافارج المخصوص» بسعر 1050 جنيهًا ويباع أسمنت «السويدي»بسعر 1060 جنيهًا.