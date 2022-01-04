المنشآت الفندقية: نعمل على تعويض العمالة المدربة التي هجرت القطاع

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ القطاع السياحي وبخاصة الفندقي قادر على تعويض العمالة المدربة التي تركت العمل بالفنادق خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا وما نتج عنها من ركود في القطاع السياحي، لافتا إلى أن الجائحة أجبرت العمالة المدربة على هجرة العمل بالقطاع بحثا عن وظائف أكثر استقرارا تدر دخلا شهريا ثابتا، كما سافر العديد منهم للعمل بفنادق بعض الدول العربية.

برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين بالفنادق

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ وزارة السياحة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية بدأت اتخاذ العديد من الإجراءات لرفع مستوى العمالة المدربة بالفنادق وتعويض الأعداد التي هجرت القطاع الفندقي خلال العامين الماضيين، لافتا إلى تنفيذ برامج تدريبية للارتقاء بالمهارات العملية والعلمية للعاملين بالفنادق: «بحلول يونيو المقبل سننتهي من تدريب 25 ألف من العاملين بالفنادق المصرية».

رفع مهارات العنصر البشري للارتقاء بمستوى الخدمات

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أنّ عمليات التدريب ستستمر خلال الفترة المقبلة، للارتقاء بالعنصر البشري بهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائح، لافتا إلى أنّ تلك الاجراءات تسير جنبًا إلى جنب مع خطة الدولة لوصول المنشآت الفندقية لمستوى عالمي: «حال عودة الحركة السياحية لطبيعتها خلال الفترة المقبلة فسيكون هناك حاجة لعمالة فندقية جديدة وسيتم البدء في تدريبها على الفور،خاصةً وأنّ عدد العاملين المؤمن عليهم بالفنادق حاليا يبلغ نحو 120 ألف عامل».

وكان «على غنيم»، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أكد في تصريح لـ«الوطن»، أنّ أزمة كورونا التي ضربت العالم تسببت في هجرة نحو 50% من العمالة السياحية المدربة.