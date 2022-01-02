المنشآت الفندقية: «أوميكرون» حرم البحر الأحمر من الوصول لأعلى نسب إشغال في 2021

أكد تامر نبيل، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بـ البحر الأحمر، اليوم، عودة الحياة لطبيعتها في المدن السياحية بالمحافظة بعد الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت الغردقة ومرسى علم أمس.

وأضاف نبيل، لـ «الوطن»، أن الأمطار لم يكن لها أية تأثيرات سلبية على البنية التحتية للفنادق، إذ أن السياح الموجودين في الفنادق يقضون إجازاتهم اليوم بصورة طبيعية، كما أن جميع الرحلات السياحية سواء البرية أو البحرية تسير بشكلها المعتاد، موضحا أن ما حدث بالأمس من أمطار لا يتكرر كثيرا فى مثل هذا الوقت من العام.

برامج السياح بالغردقة تسير بشكل طبيعي

وتابع أن نزلاء الفنادق موجودين اليوم على الشواطئ بشكل طبيعي، ولم يتم إلغاء أي حجوزات في المنشآت الفندقية بسبب الأمطار، وتسير جميع البرامج بصورة عادية.

وأشار إلى أن جميع الرحلات القادمة من مختلف دول العالم تصل في مواعيدها إلى مطارات الغردقة ومرسى علم، مؤكدا أن حالة الطقس جيدة جدا حاليا، ومن المتوقع أن تشهد استقرارا خلال الأيام المقبلة.

نسب الإشغال بالغردقة خلال رأس السنة

وفيما يخص نسب الإشغال في فنادق الغردقة خلال ليلة رأس السنة، أوضح عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنها كانت جيدة، بعد حضور آلاف السياح من روسيا وألمانيا وبريطانيا وأوكرانيا، والعديد من الدول الأخرى، إلى جانب المصريين الذين قضوا الإجازات بالمدن السياحية في البحر الأحمر.

وتابع أن انخفاض درجات الحرارة خلال ليلة رأس السنة وأول أيام العام الجديد، لم يؤثر على نسب التدفقات الوافدة للغردقة ومرسى علم خلال تلك الفترة.

فيما لفت إلى أن الربع الأخير من العام الماضى، شهد زيادة في الحركة السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء مقارنة بالفترات السابقة من العام الجاري، مضيفا أن ظهور متحور «أوميكرون» خلال الشهرين الماضيين، عطل نسب الإشغال بفنادق الغردقة وشرم الشيخ من الوصول إلى أعلى معدلاتها خلال 2021.