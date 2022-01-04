البابا يترأس قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية.. و«الإنجيلية» تحتفل غدا

يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء غدٍ، الأربعاء، احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، في كنيسة «قصر الدوبارة»، الإنجيلية، بوسط القاهرة، بحضور الدكتور القس سامح موريس راعي الكنيسة، ومندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية والوزراء والمسئولين.

إجراءات الإنجيلية للاحتفال بعيد الميلاد

وتفقد رئيس الطائفة الإنجيلية، الكنيسة التي سيقام بها الاحتفال وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة الجميع، مشددًا على دقة العمل التنظيمي لتنفيذ برنامج الاحتفال وإعداد كل الترتيبات اللازمة لاستقبال الضيوف من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، ومن المقرر نقل الاحتفال على الهواء مباشرةً على التليفزيون المصري، وبعض القنوات الفضائية المصرية وعدد من القنوات المسيحية.

تفاصيل احتفال الأرثوذكس بعيد الميلاد

وتحتفل كنائس التقويم الشرقي، خلال الأسبوع الجاري بعيد الميلاد المجيد وفقا للاعتقاد المسيحي، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الخميس المقبل، قُداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور رسمي وشعبي كبير، مع اقتصار التغطية الإعلامية على التلفزيون المصري فقط.

وكانت الكنيسة، أعلنت خلال الأيام الماضية عن إتاحة المشاركة في قُداس عيد الميلاد الذي يتم الاحتفال به وفقا للتقويم الشرقي في السابع من يناير من كل عام، لكل الأقباط من كافة المحافظات.

واستقبل البابا تواضروس الثاني، أمس الإثنين، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفود المهنئين بالعيد من قيادات الكنائس المصرية المختلفة، ومن بينهم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، فضلًا عن وفد آخر من الكنيسة الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر.