«مستقبل وطن» يقدم مساعدات للأسر العالقة داخل السيارات بالطرق السريعة

واصل حزب مستقبل وطن، جهوده في تقديم سبل الدعم والعديد من الخدمات بكل أنواعها للمواطن بجميع محافظات الجمهورية، ولم يغفل الحزب سوء الأحوال الجوية الذي تشهده العديد من محافظات مصر، وتداعياته وأبرزها توقف الحركة المرورية على بعض الطرق في عدد من المحافظات.

مساعدات للعالقين بالطرق بسبب سوء الأحوال الجوية

وقدم حزب «مستقبل وطن» مساعدات للعالقين على الطرق بسبب سوء الأحوال الجوية، في عدد من المحافظات، وذلك من خلال توزيع المياه والوجبات على الأسر العالقة داخل السيارات بالطرق السريعة، فضلًا عن الإشراف على أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الميادين، بالتزامن مع موجه الطقس السيئ في بعض مدن المحافظات.

واستكمل حزب مستقبل وطن، الحملة التي أطلقها مع بداية فصل الشتاء تحت شعار «شتاء دافئ»، من خلال توزيع البطاطين والمواد الغذائية، وجرى تنظيم يوم رياضي لأطفال الوراق، لتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكلٍ مستمر، وتنظيم دورة تدريبية في التنمية البشرية.

فتح عدد من منافذ بيع الخضروات والفاكهة

كما افتتح الحزب عددا من منافذ بيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة في المحافظات، للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في عدد من المحافظات، في إطار الدور المجتمعي للحزب، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لـ«مستقبل وطن»، وذلك بهدف دعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين.