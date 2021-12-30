مستقبل وطن بكفر الشيخ: تلقينا 104 طلبات في لقاء المواطنين اليوم

استقبلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ اليوم الخميس عددا كبيرا من المواطنين للقاء النائب أشرف ممدوح عبد الونيس عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، وذلك خلال اللقاء الذي يعقد يومي الخميس والسبت من كل أسبوع بمقر الحزب بمدينة كفر الشيخ.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.

وتلقى النائب أشرف ممدوح عبدالونيس عضو مجلس الشيوخ 104 طلبات وشكاوى بحضور المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ والمحاسب عبدالحميد مرعي عضو هيئة مكتب المحافظة وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.

الطلبات خاصة بقطاعات الصحة والزراعة والتعليم

وقال النائب أشرف ممدوح عبد الونيس، في بيان، إن الطلبات خاصة بقطاعات الصحة والزراعة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتأمين الصحي ووزارات التعليم العالي والمالية والإسكان والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة وشكاوى لشركة الدلتا للسكر ومحافظ كفرالشيخ والأبنية التعليمية، مؤكدا أنه تم حل أكثر من 30 شكوى في الحال عن طريق الاتصال التليفوني بالقطاعات المعنية.

أمين التنظيم يشيد بجهود نواب البرلمان والشيوخ

من جانبه أشاد المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ بجهود نواب الحزب في حل مشاكل المواطنين والاهتمام بفحص طلباتهم، مشيرا إلى أن مقرات الحزب مفتوحة لاستقبال المواطنين في أي وقت لتلقي الطلبات والشكاوى الخاصة بهم وفحصها والعمل على حلها بالتنسيق مع النواب والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية وفي إطار تفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.