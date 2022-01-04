شروط الالتحاق بدورات الإنقاذ والإسعافات الأولية المدعمة.. للطلبة

ضمن مبادرة «مصر بلا غرقى»، تنفذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، دورات تدريبية للإنقاذ والإسعافات الأولية لطلبة وطالبات الجامعات المختلفة، التي تنطلق خلال الأيام المقبلة وفقا لما تحدده الوزارة.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة، الدورات المدعمة بتنظيم من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

تفاصيل الدورات التدريبية للإنقاذ والإسعافات الأولية

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الدورات التدريبية للإنقاذ والإسعافات الأولية، وفق ما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» منذ ساعات.

شروط الالتحاق بدورات الإنقاذ والإسعافات الأولية المدعمة

ووضعت الوزارة عدة شروط للالتحاق بهذه الدورات التدريبية، أبرزها:

يشترط أن يكون المتقدم للدورة التدربية طالباً بإحدي الجامعات المصرية أو المعاهد العليا مع ضرورة تقديم إثبات بذلك من الجامعة التابع لها.

تقديم 2 صورة شخصية حديثة.

تقديم 2 صورة بطاقة شخصية بشرط أن تكون سارية.

تقديم شهادة صحية من أجل التأكد من عدم وجود أي أمراض صحية عامة تعيق ممارسة النشاط الرياضي.

يمكن حضور الاختبار المبدئي بالدورة لتحديد المستوى بعد ملء استمارة الاشتراك بوزارة الشباب والرياضة نظير مبلغ 57 جنيها فقط.

في حالة نجاح المتقدم في الاختبار المبدئي يجري استكمال إجراءات الحجز بدفع مبلغ 456 جنيها على الحساب رقم (1000270526667) لدى البنك التجاري الدولي (CIB) والخاص بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وبعد الدفع يجب إحضار أصل إذن الدفع لتقديمه لاستكمال الدورة التدريبية.

مزايا الاشتراك في دورات الإنقاذ

يحصل المتقدم للحصول على الدورة التدريبية، على كارنيه وشهادة معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وتقدم الوزارة تلك الدورة التدريبية في إطار استمرار الدعم الذي تقدمه الشباب والرياضة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لنشر ثقافة الممارسة الرياضية والاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ.