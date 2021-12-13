دورة تدريبية للدليل البدوي علي الإسعافات الأولية بسانت كاترين

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تهتم بمدينة سانت كاترين حتى تصبح مدينة عالمية تليق بمكانتها الدينية والتاريخية، وقال في تصريح خاص، اليوم الاثنين، إن عملية التطوير التي تُجرى بالمدينة تحت اسم «التجلي الأعظم» يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمدينة التي تحوي واحدا من أقدم أديرة العالم.

وأضاف المحافظ، أنه في إطار تطوير كل القاعات بالمدينة، تم الاتفاق على تصميم زي واحد للبدو العاملين في مهنة الدليل البدوي، أو العاملين في الدير، أو الذين يعملون بمهنة الجمال.

دورة تدريبية للدليل البدوي

وقال المحافظ، إن اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، اتفق مع جمعية الهلال الأحمر المصري على تنظيم دورة تدريبية لكل العاملين في مجال مهنة الدليل البدوي بهدف تنمية مهاراتهم، وإكسابهم مهارات تقديم الإسعافات الأولية التي تقدم للسياح أثناء وقوع أي حادث.

وأكد المحافظ، أن عدد العاملين في مجال الدليل البدوي يبلغ نحو 500 دليل مسجلين ومقيدين بشرطة السياحة، موضحا أن الهدف هو رفع كفاءة الدليل من الناحية الصحية، وقال إن هناك ترتيبات لعقد دورات تدريبية للدليل لتعلم بعض اللغات خاصة أن مدينة سانت كاترين سوف تكون مختلفة العام القادم عن الوضع الحالي.

3 نقالات هدية للمدينة

وأكد المحافظ أن جمعية الهلال الأحمر المصري أهدت مدينة سانت كاترين 3 نقالات سيتم توزيعها على ثلاث جبال، هي جبل موسي، وجبل التجلي، وجبل سانت كاترين، لاستخدامها في نقل الحالات التي تتعرض لإصابات فوق قمم الجبل لنقلها إلي مستشفي سانت كاترين.