شروط الالتحاق بدورات الإنقاذ والإسعافات الأولية للشباب والرياضة

تنفذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي، عدداً من دورات الإنقاذ والإسعافات الأولية المدعمة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية والكليات المتخصصة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وضمن مبادرة «مصر بلا غرقى».

وفي هذا الصدد رصد موقع وجريدة «الوطن»، التفاصيل الكاملة لدورات الإنقاذ من الشباب والرياضة، وشروط ومزايا الالتحاق بها، وفقا لما أعلنته الشباب والرياضة، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الشباب والرياضة في مصر، على مدار الساعة.

شروط الالتحاق بدورات الإنقاذ والإسعافات الأولية المدعمة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية

ووضعت وزارة الشباب والرياضة، عدة شروط للمستفيدين من الدورت والتي جاءت كالتالي:

ـ يشترط أن يكون المتقدم طالباً بإحدى الجامعات المصرية أو المعاهد العليا، مع تقديم مايثبت بذلك.

- تقديم عدد 2 صورة شخصية حديثة.

- 2 صورة بطاقة سارية.

- تقديم شهادة صحية للتأكد من عدم وجود أي أمراض صحية عامة تعيق ممارسة النشاط الرياضي.

- حضور الاختبار المبدئي لتحديد المستوي بعد مليء استمارة الاشتراك بوزارة الشباب والرياضة بقيمة (57) سبعة وخمسين جنيها ً فقط لا غير.

- في حالة نجاح المتقدم في الاختبار المبدئي يتم استكمال إجراءات الحجز بدفع مبلغ وقدرة (456) فقط أربعمائة وستة وخمسون جنيهاً لا غير على الحساب رقم (1000270526667) لدى البنك التجاري الدولي (CIB) والخاص بالمركز الأوليمبي بالمعادي وإحضار أصل إذن الدفع.

مزايا الاشتراك في دورات الإنقاذ والإسعافات الأولية المدعمة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية

وأوضحت الوزارة أن الدراس يحصل على كارنية وشهادة معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بالإضافة إلى كتيب البرنامج، كأحد مزايا الدورات.

يأتي ذلك في إطار استمرار الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لنشر ثقافة الممارسة الرياضية والاستغلال الأمثل لأوقات فراغ الشباب الجامعي.