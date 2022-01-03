طقس الإسماعيلية: شبورة كثيفة تغطي السماء.. وتحذيرات من السير على الطرق (صور)

شهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، شبورة كثيفة غطت سماء المحافظة بالكامل منذ فجر اليوم.

وغطت الشبورة طرق الإسماعيلية السريعة الزراعية والصحراوية كافة حتى التاسعة صباح اليوم، فيما بدأت تخف حدتها على الطرق مع بدء ظهور الشمس.

تحذيرات من السير على الطرق

وحذر ضباط إدارة مرور الإسماعيلية من السير على الطرق مع حالة الشبورة الشديدة التي شهدتها طرق الإسماعيلية صباح اليوم، والمتوقع استمرارها حتى غداً الثلاثاء على معظم طرق الإسماعيلية.

وانتشرت الشبورة بكثافة على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وطريق الاسماعيلية الزقازيق الزراعي ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

ونشر مواطنون صورا على صفحات التواصل الاجتماعي منذ منتصف الليل أمس ترصد الأمطار والشبورة للتحذير منها بالتزامن مع زيادة حدتها.

استمرار الطوارئ في الإسماعيلية

واستمرت حالة الطوارئ في الإسماعيلية بالتزامن مع حالة الطقس السيء التي تشهدها المحافظة علي مدار الساعات الماضية والأمطار التي استمرت على المدينة.

ونبه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، باستمرار تفعيل غرف العمليات لتلقي أي بلاغات والتحرك الفوري لها، إضافة إلى تفعيل خطة انتشار السيارات للتحرك لأي أماكن للتجمعات سواء داخل المدينة أو على الطرق أو داخل المراكز والقري.

وشهدت محافظة الإسماعيلية أمطار فوق متوسطة استمرت على مدار 18 ساعة متواصلة الجمعة الماضية تسببت في تراكم المياه بشكل كبير داخل المدينة وعلى الطرق السريعة.

وتدخلت محافظة الإسماعيلية بسيارات رفع وشفط المياه بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرفع المياه من أماكن التراكمات وعودة السيولة المرورية مرة أخرى.