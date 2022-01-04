أهالي المحلة يشيعون جثمان عامل انهار عليه سقف شركة النصر للغزل

شيّع أهالي قرية الدواخلية التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، صباح اليوم، جثمان السيد شعبان أحد ضحايا حادث انهيار سقف عنبر مصنع شركة النصر للغزل والنسيج في مشهد جنائزي مهيب.

وشارك عمال شركة النصر ومشايخ وممثلو كبار العائلات والأسر في جنازة العامل، حيث جرى تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

انتشال جثة الضحية بعد 8 ساعات من البحث

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، انتشلت جثة العامل عقب استمرار عمليات البحث ورفع الأنقاض للأكثر من 8 ساعات متواصلة، فيما جرى تخصيص سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مستشفى المحلة العام وإنهاء إجراءات وتصاريح دفنه.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد خالد عامر مأمور قسم شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بوقوع حادث.

انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية بحضور الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية واللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إلى موقع الحادث، بحضور اللواء محمد العكل حكمدار بمركزي سمنود والمحلة واللواء حسين لبيب رئيس مدينة المحلة.

تفاصيل حادث انهيار سقف عنبر مصنع شركة النصر للغزل بالمحلة

وأفاد شهود عيان بوجود ضحايا مصابين أسفل أنقاض السقف المنهار، كما جرى استخراج الضحايا والبالغ عددهم 6 مصابين وجثة ضحية واحدة وخصصت سيارات إسعاف لنقلهم إلى قسم الطوارىء بمستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.